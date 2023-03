Adamello Ski Raid, ultimi preparativi per la prestigiosa competizione scialpinistica

venerdì, 24 marzo 2023

Passo Tonale – Meno di 24 ore all’Adamello Ski Raid, prestigiosa competizione scialpinistica che si svolge ogni due anni a cavallo fra Lombardia e Trentino. L’edizione 2023 è prova del Campionato del Mondo per la disciplina “long distance” ed è inserita nel calendario della “Grande Course“.

Il tracciato di gara tocca tre principali rifugi del gruppo: il rifugio Città di Trento al Mandrone, il rifugio ai Caduti dell’Adamello al Passo della Lobbia Alta ed il rifugio Garibaldi nell’alta Val d’Avio. Partenza dalla Tonalina e arrivo a Ponte di Legno dove si terranno nel pomeriggio di domani si terranno le premiazioni.

GLI INTERVENTI – “L’Adamello Ski Raid – spiega Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale – è un grande evento per la nostra località, quest’anno è Campionato del Mondo per la disciplina “long distance” e saranno in gara i migliori atleti su un percorso spettacolare e al Presena gli appassionati potranno assistere al passaggio degli atleti”.

Il comitato organizzatore dell’Adamello Ski Team, presieduto da Alessandro Mottinelli ha disegnato un nuovo tracciato di gara e in queste ore sta ultimando i preparativi. “Stiamo definendo gli ultimi dettagli – sostiene Alessandro Mottinelli (nel video) – con le tribune mobili e quando gli atleti arriveranno al Presena avranno fatto 1400 metri di salita”.

I CAMPIONI AL VIA – In gara ci saranno i migliori italiani con tre team italiani che puntano alla vittoria: i campioni del mondo in carica Matteo Eydallin, piemontese, e Robert Antonioli, di Valfurva dovranno vedersela con il campione di Vermiglio, che avrà dalla sua grande sostegno dal pubblico, Davide Magnini in coppia con il valdostano di Torgnon Nadir Maguet, quindi Federico Nicolini, trentino, in coppia con Alex Oberbacher, altoatesino. Tra gli stranieri spiccano i francesi William Bon Mardion con Xavier Gachet e Mathèo Jacquemod con Samuel Equy, quindi il bergamasco William Boffelli con l’elvetico Werner Marti e la coppia austro-elvetica composta da Jakob Hermann e Martin Anthamatten (nella foto © Torri- Piazzi -Meneghello – Martin).

In campo femminile sono favorite le francesi Axelle Mollaret ed Emily Harrop e le azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada, mentre le outsider sono Giulia Compagnoni con Ilaria Veronese, le esperte Elena Nicolini con Corinna Ghirardi e le francesi Lena e Candice Bonnel. Per l’occasione ci sarà la possibilità di salire ai 3.000 metri con le cabinovie che saranno aperte gratuitamente dalle ore 5:30 alle 7.