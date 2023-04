A Predazzo il giuramento e la consegna delle fiamme ai Finanzieri del 21° corso

giovedì, 27 aprile 2023

Predazzo – “Con piacere, con la mia presenza a Predazzo, ho voluto evidenziare la vicinanza della Giunta provinciale alla Scuola alpina della Guardia di Finanza, realtà che con la comunità locale ha un rapporto consolidato da molti anni. Il Trentino può contare su una diffusa tradizione di rispetto delle regole, ma non è esente dalle minacce che preoccupano i territori in cui l’economia è solida. Anche per questo motivo la cerimonia di oggi assume un rilievo particolare, pensando al contributo che questi giovani potranno dare come presidio di legalità, a vantaggio di tutta la comunità nazionale, compreso il Trentino. A loro, che hanno scelto si servire il Paese indossando l’uniforme della Guardia di Finanza e affrontando un impegnativo percorso di formazione, auguro ogni fortuna professionale e personale”: questo il commento dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana che questa mattina ha presenziato alla cerimonia di “Giuramento Solenne” e di “Consegna delle Fiamme” ai circa 130 allievi finanzieri della 2ª aliquota del 21° Corso; corso intitolato al Finanziere Renato Ambrosini, Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza. La cerimonia, che ha visto una notevole partecipazione, si è svolta presso la piazza dei Santi Filippo e Giacomo a Predazzo.

Hanno partecipato all’appuntamento anche il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Filippo Santarelli, il sindaco di Predazzo Maria Bosin, l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, il comandante della Legione Allievi di Bari della Guardia di Finanza da cui dipende la scuola di Predazzo, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, il comandante regionale della Guardia di Finanza del Trentino – Alto Adige, Generale di Brigata Guido Zelano e il comandante della Scuola Alpina di Predazzo, Colonnello Sergio Giovanni Lancerin.

La formazione dei Finanzieri che hanno prestato giuramento oggi, iniziata ad ottobre dello scorso anno, proseguirà in presenza presso la scuola di Predazzo fino alla fine di maggio per proseguire per altri due mesi presso i reparti di assegnazione. Questo personale potrà essere impiegato in tutta Italia anche se una parte cospicua dei Finanzieri che provengono dalla Scuola Alpina, che assicura anche formazione alpinistica oltre che militare e tecnica, viene impiegata presso i reparti di confine.

Dopo lo schieramento degli Allievi Finanzieri – due Compagnie e un plotone di atleti – si è svolto il giuramento a cui è seguita la “consegna delle fiamme”, le mostrine gialle da indossare sull’uniforme che identificano il personale della Guardia di Finanza. La cerimonia è stata accompagnata dalla fanfara della Legione Allievi.