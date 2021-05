Valle Camonica: lavori, chiusura e disagi sulla Statale 42 del Tonale

sabato, 1 maggio 2021

Cividate Camuno – Proseguono gli interventi di Anas lungo la statale 42 ” del Tonale e della Mendola” in provincia di Brescia, dal km 84,644 al km 87,225, per i lavori di manutenzione programmata del viadotto di Cividate Camuno. Da lunedi 3 maggio e fino al 14 maggio verrà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico, con cantiere della lunghezza massima di 400 metri. Le lavorazioni verranno sospese dalle ore 14 del venerdi fino alle ore 9 del lunedi successivo.

Sempre lungo la statale 42, nell’ambito dei lavori per il ripristino della pavimentazione stradale ammalorata, sono stati programmati gli interventi dal km 88,700 al km 92,750. Nel dettaglio, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire dal 3 al 7 maggio, esclusivamente in orario notturno (22-6) verrà predisposta la chiusura della strada. Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato allo svincolo di Breno lungo la viabilità provinciale con rientro in statale allo svincolo di Ceto Braone. A partire dal 10 maggio dal km 88,700 al km 92,750 verrà istituito il senso unico alternato con cantieri della lunghezza massima di 500 metri, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Le lavorazioni termineranno il 21 maggio.

Infine, lungo la statale 42 “del Tonale e della Mendola” nei territori comunali di Malonno, Sonico e Edolo, per permettere la realizzazione di due cabine elettriche e la posa di una linea elettrica, verrà istituito il senso unico alternato dal km 112,025 al km 115,000, con cantiere della lunghezza massima di 300 metri, a partire dalle 9 del 3 maggio fino alle ore 14 del 14 maggio esclusi i giorni festivi e prefestivi. Nel fine settimana, dalle ore 14 del venerdì alle 9 del lunedì successivo, il cantiere verrà rimosso e il traffico verrà ripristinato su una corsia per senso di marcia.