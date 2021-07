Un altro appuntamento con Enjoy Stelvio National Park 2021: chiudono le salite per Gavia, Mortirolo, Cancano e Bormio 2000

martedì, 20 luglio 2021

Passo Gavia – È ormai vicino il prossimo appuntamento con Enjoy Stelvio National Park 2021, l’iniziativa, che rientra nel Progetto Cicloturismo della Provincia di Sondrio, prevede la chiusura al traffico automobilistico delle principali scalate ciclistiche del Parco Nazionale dello Stelvio e delle zone vicine.

Le strade che hanno fatto la storia del Giro d’Italia sono così a disposizione dei soli sportivi: ciclisti, e-biker, camminatori, ski roller… chiunque abbia voglia di affrontare le salite con le proprie forze potrà godere di questi bellissimi percorsi montani in queste giornate car free.

Questa volta c’è, però, una novità: nelle diverse giornate verranno chiuse, in diverse fasce orarie, diverse strade. In particolare, sabato 24 luglio è prevista la chiusura al traffico della salita ai Laghi di Cancano la mattina dalle 08:30 alle 11:30 e, nel pomeriggio dalle 13:30 alle 16:00, la salita a Bormio 2000.

Domenica 25 luglio gli sportivi potranno affrontare in tutta tranquillità il Passo Gavia (dalle 08:30 alle 12:30) e il Passo del Mortirolo (dalle 14:00 alle 16:30).

Come sempre, non essendo iniziative competitive, non ci sono limiti di sorta: ognuno è libero di affrontare la salita che più lo attira all’ora che preferisce.

Senza dimenticare che vigono comunque le regole della circolazione stradale e della prudenza e che è necessario rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza anti-Covid19.

È fortemente consigliato l’utilizzo del casco di protezione ed è bene dotarsi di abbigliamento adatto alle lunghe discese. In discesa è bene moderare la velocità, a tutela anche dei meno esperti.

Al link https://www.enjoystelviopark.it/iscrizioni-2/ è possibile iscriversi gratuitamente all’iniziativa per poter usufruire di tutti i servizi previsti dall’organizzazione.

E… c’è una novità nella novità. Le due “doppiette” di salite aprono la possibilità di una nuova sfida: il poker di scalate in due giorni.

Chi affronterà tutte e quattro le salite nelle giornate dell’evento riceverà un premio speciale del Parco. All’arrivo di ogni salita (Cancano, Bormio 2000, Gavia e Mortirolo) basterà farsi un Selfie nell’apposita cornice a disposizione presso il gazebo del Parco presente in corrispondenza dell’arrivo. Sarà sufficiente inviare i quattro scatti a enjoy@stelviopark.it per ricevere direttamente a casa il premio.

Tutte le informazioni sull’evento e sui prossimi appuntamenti sono disponibili su www.enjoystelviopark.it.