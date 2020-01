Skibus Alta Valle Camonica: potenziato il servizio da Edolo a Ponte di Legno

venerdì, 17 gennaio 2020

Ponte di Legno – In treno e bus fino alle stazioni sciistiche del Comprensorio Pontedilegno-Tonale. Il servizio skibus dell’Alta Valle Camonica in vigore fino al 13 aprile piace agli sciatori. Durante quest’inverno – dopo la positiva esperienza dello scorso anno – è stato potenziato il servizio Skibus della linea E che copre il tragitto da Edolo (stazione ferroviaria) agli impianti di Temù e di Ponte di Legno (Brescia), con fermate a Incudine, Vezza d’Oglio, Vione, Temù e Pontagna. Clicca sulle immagini per ingrandire gli orari nel dettaglio.

Lo Skibus – gestito in concessione da Maroni Turismo – ha quattro corse in più nell’arco della giornata e soprattutto il servizio è collegato direttamente ai treni. Lo sciatore arriva in treno a Edolo, trova il bus sul piazzale e in tutta tranquillità raggiunge le piste da sci, senza lo stress di guidare un’auto.

“Lo Skibus – spiega Fausto Maroni, titolare dell’omonima azienda che gestisce in concessione il servizio – è un’opportunità in più che è offerta agli sciatori e ai turisti che intendono spostarsi in Alta Valle Camonica senz’auto. Sulla base delle esperienze dello scorso sono state potenziate le corse in alcune fasce ore, al mattino e pomeriggio e la risposta è postiva”.

Le tariffe sulla linea E Edolo-Ponte di Legno sono articolate in quattro fasce: per zona da Edolo, Iscla, Incudine, Vezza d’Oglio, Stadolina, Vione, Temù, Pontagna, Ponte di Legno (1,30 euro, 1,60 euro, 1,90 euro e 2,30 euro). I biglietti si acquistano nelle rivendite “Arriva” (ex Sab) convenzionate oppure sull’autobus con una maggiorazione di 1,30 euro. Il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali in corso di validità.

Durante la stagione invernale c’è il treno della neve. è proposto un unico biglietto treno+navetta+skipass per chi vuole trascorrere un giorno o un intero weekend sugli sci nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale. L’offerta comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, il servizio skibus dedicato e disponibile esclusivamente su prenotazione verso gli impianti e un voucher valido per il ritiro dello skipass.