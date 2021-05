Premio Nursing Now Italy Award 2021 a infermieri ed ostetriche dell’ASST della Valcamonica

martedì, 18 maggio 2021

Edolo – In occasione della settimana celebrativa della Giornata Internazionale delle Infermiere, è stata annunciata l’assegnazione del prestigioso premio internazionale “Nursing Now Italy Award 2021”, che ha visto premiati anche gli infermieri e le ostetriche dell’ASST della Valcamonica.

Il Nursing Now Italy Awards sostiene gli obiettivi della campagna Nursing Now, un’iniziativa globale guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal Con- siglio internazionale degli infermieri (ICN), volta a migliorare il profilo, l’influenza e lo status dell’assistenza infermieristica, massimizzando il contributo della professione per garantire a tutti e ovunque l’accesso alla salute e all’assistenza sanitaria, ed è coor- dinato in Italia dalla Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri (CNAI).

Sono stati riconosciuti meritevoli “…per l’eccellenza e la dedizione del loro operato”: Federica Benaglio, Annalisa Ducoli, Sara Giorgi, Erica Martinazzoli, Giovanna Mastaglia, Laura Ruggeri, Claudia Salice, Alessia Zani, Gianandrea Polonioli, Giuliana Zanini.

Tale riconoscimento rappresenta la migliore conclusione della fruttuosa collaborazione per il progetto ‘Nightingale Challenge’, congiunto tra la Cattedra di Scienze infermieristiche dell’Università degli Studi di Brescia, il Servizio Infermieristico dell’ASST e CNAI-ARLI, associazione professionale di riferimento dell’International Council of Nurses. La campagna è stata ideata per supportare gli infermieri nella guida e nel rafforzamento della professione per la salute dei cittadini nella pratica clinica, nella formazione, nella ricerca, nella leadership.

La Direzione Strategica dell’ASST esprime “la propria soddisfazione per questo rico- noscimento formale di livello internazionale, sottolineando l’eccezionale contributo degli in- fermieri che migliorano i risultati di salute, impegnandosi quotidianamente per offrire a tutti i pazienti un’assistenza competente, professionale e compassionevole“.