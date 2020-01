Pellegrinaggi, ecco il calendario 2020: il primo è da Cevo a Bienno

giovedì, 9 gennaio 2020

Ponte di Legno – E’ stato stilato il programma dei pellegrinaggi 2020, organizzati da don Battista Dassa, dal gruppo di fedeli e in un paio di occasioni con la collaborazi0ne del Csi Vallecamonica. Primo appuntamento il 22 febbraio con il pellegrinaggio da Cevo a Bienno, mentre la conclusione sarà il 5 dicembre col cammino da Sonico a Capo di Ponte nel nome di San Siro.

“Dio cammina a piedi”, i pellegrinaggi promossi da don Battista Dassa, sacerdote che ha introdotto novità per i fedeli in Valle Camonica e nel Bresciano, nel 2020 saranno in numero superiore rispetto allo scorso anno. “Quelli che abbiamo concluso avevano come sottotitolo una frase di don Primo Mazzolari – scrive don Battista Dassa -. Quest’anno il sottotitolo sarà “Amate la Vita, in tutte le sue espressioni, amate il cielo, la terra, le piante, amate i tramonti, i mattini, amate la gente che vi sta attorno, amate i volti, scoprite i volti” (don Tonino Bello)”.

IL CALENDARIO

Sabato 22 febbraio “I volti della Santità”.

In cammino con Santi e Beati della Valle Camonica – Cevo-Bienno

Sabato 18 Aprile – “La memoria rende liberi”

In cammino lungo la storia – Le pietre d’inciampo di Brescia

Sabato 9 maggio – “Andrò a verderla un dì”

In cammino con Maria – Angone -Ardesio

Sabato 6 giugno – “Sportivi in cammino”

in cammino con il Csi Vallecamonica Sonico-Ponte di Legno

Sabato 13 giugno – “Beata Annunciata Cocchetti”

in cammino con la Beata Annunciata Cocchetti

Domenica 10 agosto (notte) “La luce di Chiara”

in cammino con Santa Chiara Lovere – Bienno

Lunedì 17 agosto – Ribelli per amore

In cammino con il Beato Teresio Olivelli – Ponte di Legno

Sabato 12 settembre – “Maria piccola Maria”

in cammino coin Maria Gianico-Demo

Sabato 3 ottobre “Maria donna dei nostri”

in cammino con Maria Sonico-Tirano

Sabato 5 dicembre – San Siro

in cammino con San Siro Sonico-Capo di Ponte