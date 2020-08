Passo Mortirolo: successo dell’iniziativa Silter Dop alla malga Antonioli

lunedì, 17 agosto 2020

Monno – Una giornata speciale al Mortirolo, dove ieri è stata promossa l’iniziativa “Malghe aperte” del Consorzio Silter DOP, patrocinata dalla Comunità Montana di Valle Camonica e del Sebino Bresciano, nel rispetto delle norme sul Covid-19. Vicinissimo al passo Mortirolo è stato allestito un banchetto dove sono stati proposti assaggi del Silter DOP prodotto nella malga gestita da Morena e Federico Antonioli, che conta 120 mucche di razza bruna. L’attività della famiglia Antonioli viene svolta da maggio a settembre, poi le mucche vengono trasportate in pianura (nelle foto Andus Gosetti e Morena Antonioli, sotto Andus Gosetti).

Grande è stato l’interesse per l’iniziativa da parte di escursionisti, ciclisti, ma anche motociclisti e autisti di passaggio tra la Valle Camonica e la Valtellina che, notando il banchetto, si sono fermati, hanno chiesto informazioni, assaggiato il Silter DOP e in alcuni casi anche acquistato il formaggio.

VIDEO

“E’ stata una grande occasione – racconta Morena Antonioli (nel video) che con il fratello Federico gestisce la malga a pochi passi dal valico del Mortirolo consciutissimo per le imprese ciclistiche - per presentare il formaggio tipico della nostra valle che negli ultimi anni ha avuto un grande sviluppo e che è molto apprezzato. La crescita dell’interesse per il Silter è palpabile così come l’apprezzamento per la zona del Mortirolo: rimarremo qua almeno fino a metà settembre, tempo permettendo”.

“Malghe aperte” è un educational tour per famiglie, giovani e bambini che fa tappa in diverse malghe della valle ed ha come obiettivo far conoscere il formaggio camuno prodotto in alpeggio. Al Mortirolo – Morena e Federico Antonioli – avevano al fianco Andus Gosetti che ha illustrato le qualità del Silter Dop, oltre alle diverse fase di lavorazione, dall’attività al pascolo, alla mungitura fino alla lavorazione. Presente alla giornata anche Manuel Angeli e al termine gli organizzatori e la famiglia Antonioli, alpeggiatori del Mortirolo sono rimasti soddisfatti dell’interesse del pubblico.