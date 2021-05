Lombardia, fondi regionale per la manutenzione dei sentieri della Grande Guerra

martedì, 4 maggio 2021

Ponte di Legno – Approvate dalla Giunta regionale le procedure per la manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla Grande Guerra.

A prevederlo una delibera pr oposta dall’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, che mette a disposizione 65mila euro e affida alle Comunità Montane la definizione di proposte per l’esecuzione di interventi, di durata biennale, da realizzare tramite accordi di collaborazione con le sezioni dell’Associazione Nazionali Alpini (Ana).

SVILUPPO E PROMOZIONE RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA – “Grazie a queste risorse – spiega l’assessore Sertori – andremo a finanziare piccoli interventi di miglioramento della fruizione dei percorsi escursionistici lombardi relativi alla Prima Guerra Mondiale. Interventi che verranno realizzati dalle associazioni degli Alpini”.

LAVORIAMO PER RENDERE ATTRATTIVE NOSTRE MONTAGNE – “Abbiamo il duplice obiettivo – continua – di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, nonché diffondere forme di turismo eco-compatibile valorizzando le attività escursionistiche e alpinistiche”.

ALPINI IN PRIMA LINEA – “Ringrazio i nostri Alpini – conclude Sertori – che ancora una volta scenderanno in campo al fianco di Regione Lombardia per realizzare un programma di azioni volte a conservare e valorizzare il territorio montano”.