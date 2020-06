Tragedia a Edolo, muore 76enne

martedì, 9 giugno 2020

Edolo – Un uomo di 76 anni è morto stamani a Edolo (Brescia). Era uscito da casa e aveva raggiunto il suo orto e con una scala a pioli sarebbe salito su una pianta per raccogliere le ciliegie. E’ scivolato da un’altezza di circa quattro metri – per cause in corso di accertamento – ha picchiato la testa violentemente ed è morto sul colpo. Vani i soccorsi dell’equipe medica del 118, giunta in via Plizze a Edolo poco dopo le 8.30: per il 76enne, G.B., residente nel paese camuno non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre all’automedica e all’elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Sondrio, i carabinieri della Stazione di Edolo, guidati dal Maresciallo Maggiore Rosario Fazio, i vigili del fuoco dei distaccamernti di Edolo e Vezza d’Oglio. I carabinieri di Edolo hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, fatale al pensionato edolese.

Sempre in mattinata un secondo intervento è stato effettuato in mattinata per un incidente stradale con una persona coinvolta per la quale non è stato necessario il ricovero.