Coronavirus, 42 morti in Lombardia. A Brescia individuata variante simil-inglese

lunedì, 28 dicembre 2020

Brescia – 42 morti con Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia. A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093.

Intanto, “è stata isolata nei laboratori di Brescia una variante del virus Sars-CoV-2 simile a quella inglese, ma tempo prima rispetto a quanto scoperto in Inghilterra”. Lo spiega all’ANSA il professor Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, ordinario di Microbiologia all’Università degli Studi di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia degli Spedali Civili. “La variante del virus è stata isolata ad agosto su un paziente asintomatico, che non era ricoverato al Civile di Brescia, che era alle prese da mesi con il covid. La situazione ci ha incuriosito e ora possiamo dire che in Italia potrebbe circolare una variante del virus simile a quella inglese. Ma che per tempi può essere considerato un virus antenato di quello inglese”.

Di seguito il bollettino regionale odierno e il confronto coi giorni precedenti.

– i tamponi effettuati: 4.791.224 (+5.486)

ieri: 4.785.738 (+4.901)

sabato: 4.780.837 (+15.337)

venerdì: 4.765.500 (+27.942)

– i nuovi casi positivi: 573 (di cui 31 ‘debolmente positivi’)

ieri: 466 (di cui 22 ‘debolmente positivi’)

sabato: 1.606 (di cui 66 ‘debolmente positivi’)

venerdì: 2.628 (di cui 198 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 392.854 (+5.093, di cui 3.541 dimessi e 389.313 guariti)

ieri: 387.761 (+712, di cui 383.849 dimessi e 3.912 guariti)

sabato: 387.049 (+658, di cui 3.871 dimessi e 383.178 guariti)

venerdì: 386.391 (+1.721, di cui 3.742 dimessi e 382.649 guariti)

– in terapia intensiva: 512 (+4)

ieri: 508 (-5)

sabato: 513 (-9)

venerdì: 522 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.791 (-10)

ieri: 3.801 (-38)

sabato: 3.839 (-137)

venerdì: 3.976 (-202)

– i decessi: 24.909 (+42)

ieri: 24.867 (+49)

sabato: 24.818 (+36)

venerdì: 24.782 (+105)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 135 di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 145;

Como: 34;

Cremona: 10;

Lecco: 13;

Lodi: 12;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 42;

Sondrio: 1;

Varese: 101.