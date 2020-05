Coronavirus, in Lombardia “nessun decesso segnalato”. 285 nuovi casi

domenica, 24 maggio 2020

Brescia – Ecco i dati regionali della giornata di oggi nel territorio lombardo. Per quanto riguarda la voce decessi, non sale rispetto alla giornata di ieri: Regione Lombardia ha specificato che “i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi“.

- i tamponi effettuati: 670.241 (+11.457)

ieri: 658.784 (+17.191)

- attualmente positivi: 25.614 (-16)

ieri: 25.630 (-303)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 87.110 (+285)

- i nuovi casi positivi: 285 (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri)

ieri: 441

- i guariti/dimessi: 45.656 (+301)

ieri: 45.355 (+688)

- in terapia intensiva: 197 (-2)

ieri: 199 (-8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.017 (-9)

ieri: 4.026 (-2)

- i decessi: 15.840, i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città

BG: 12.906 (+72)

BS: 14.476 (+59)

CO: 3.757 (+10)

CR: 6.391 (+8)

LC: 2.720 (+3)

LO: 3.403 (+3)

MN: 3.320 (+6)

MB: 5.439 (+18)

PV: 5.202 (+18)

SO: 1.416 (+2)

VA: 3.506 (+16)

e 1.894 in corso di verifica.