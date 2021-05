Coronavirus, 23 nuovi decessi in Lombardia: i dati

domenica, 2 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Bollettino del Covid in chiaroscuro in Lombardia: calano i decessi (23 contro i 52 di ieri), tamponi effettuati e numero di contagiati (1.287 rispetto ai 2.139 contagi registrati sabato), ma risale per la prima volta dopo diverse settimane il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive (524, +6). Anche il tasso di positività è in crescita al 4.2% (sabato 3.6%).

Secondo i dati del Ministero della Salute, in totale sono 3.290 i posti letto occupati dai pazienti meno gravi, 113 in meno confronto alle 24 ore precedenti. 600 i nuovi guariti dal Covid-19.