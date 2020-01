Andrista di Cevo: si rinnova la tradizione del Badalisc

sabato, 4 gennaio 2020

Cevo – Torna la tradizione del Badalisc ad Andrista di Cevo (Brescia), un evento che viene proposto nella notte che precede l’Epifania. Domani sera (5 gennaio) è in calendario l’evento che richiama i ragazzi della Valsaviore. L’appuntamento è alle 20.30 nella frazione di Andrista, poi ci sarà il clou in piazza.

Badalisc, rappresentato ad Andrista come un essere dalla grossa testa, in legno e ricoperta di peli di capra, delle piccole corna e un’enorme bocca e degli occhi fiammeggianti, è una figura mitologica della Valle Camonica. Secondo la tradizione vive nei boschi, che ogni anno viene catturato nel periodo dell’Epifania dai giovani e una volta trovato, il mostro verrà trascinato per le vie di Andrista e nello spazio feste si terrà l’attesissima lettura di notizie goliardiche sulla comunità da parte di un suo delegato.

L’evento è da sempre molto atteso e seguito dai ragazzi che partecipano con le loro famiglie rinnovando anno dopo anno la tradizione.