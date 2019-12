San Martino di Castrozza, Val Lasties e Pejo: tre interventi del Soccorso alpino

martedì, 31 dicembre 2019

Pejo – Tre importanti interventi per il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Si è concluso alle 18.20 un intervento per il soccorso di un uomo che si è infortunato a una caviglia mentre stava salendo a piedi con un compagno verso il rifugio Colverde (San Martino di Castrozza), lungo un sentiero che segue la linea degli impianti di risalita della Ski area Colverde. La neve e il ghiaccio presenti sul sentiero lo avrebbero fatto scivolare procurandogli una distorsione alla caviglia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 17.15. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha attivato una squadra di 3 operatori della Stazione di San Martino di Castrozza che ha raggiunto l’infortunato a una quota di circa 1.800 m.s.l.m. grazie all’ausilio di un gatto delle nevi e poi a piedi. L’escursionista è stato stabilizzato e trasportato con la barella portantina fino alla motoslitta messa a disposizione dai gestori degli impianti di risalita per il trasferimento a valle.

Nel tardo pomeriggio, altro soccorso nel quale è intervenuto l’elicottero per il recupero di due free rider che in val Lasties si sono trovati in una zona molto impervia caratterizzata da salti di roccia. Con l’ausilio del verricello, il Tecnico di Elisoccorso li ha recuperati a bordo dell’elicottero e trasferiti in sicurezza a valle. Non è stato necessario l’intervento dei tre operatori della Stazione Alta Val di Fassa, pronti in piazzola per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

Infine, nel primo pomeriggio, quattro operatori della Stazione di Pejo del Soccorso Alpino e Speleologico hanno soccorso un uomo che con le ciaspole stava facendo un’escursione da solo sul sentiero 129 in Val Cadini (Val di Pejo) quando ha smarrito il sentiero e non è stato più in grado di orientarsi. L’uomo, illeso, è stato raggiunto dai soccorritori e accompagnato in sicurezza a valle.