Parco Nazionale dello Stelvio: bus navetta in Val di Peio

giovedì, 22 luglio 2021

Peio – Mobilità sostenibile nel Parco Nazionale dello Stelvio, in particolare nelle vallate del territorio di Peio (Trento).

La Val de la Mare è raggiungibile in auto: il tratto che collega località Prabon-Malga Mare è transitabile solo in salita dalle 7:30 alle 12.30 e dalle 12.30 il tratto Malga Mare-Prabon è transitabile in discesa A saturazione del parcheggio di Malga Mare è possibile parcheggiare in località Prabon e Tabla. Da qui si raggiunge Malga Mare in circa 30 minuti utilizzando la nuova passerella ed il sentiero in destra orografica

Val del Monte: prima delle 9:45 parcheggio giornaliero in valle a 5 euro; dalle 9.45 alle 17 si può accedere in valle a piedi, in bici o con i bus navetta del Parco, salvo aventi diritto con pass con un costo del parcheggio di 3 euro. Dalle 17 in poi transito libero

La linea Pejo Fonti – Fontanino: dalle 10 alle 18 ogni 15 minuti. Frequenza ridotta dalle 13 alle 15:30

Info: Parco Nazionale dello Stelvio al 0463 909770

http://www.parcostelviotrentino.it/it/attivit%C3%A0-nel-parco/stelviobus-2021/40-97243.html