I risultati delle ultime gare al Dolomiti Golf Club di Sarnonico

lunedì, 10 maggio 2021

Sarnonico – Due tornei hanno caratterizzato la settimana appena conclusa al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento). Mercoledì si è svolta presso il Dolomiti Golf Club di Sarnonico la Ladies Cup 2021.

Una sessantina le giocatrici in gara che hanno goduto di una giornata soleggiata con temperature intorno ai 15 gradi. Le giocatrici si sono divertite su un campo in buone condizioni, con un tappeto erboso nei fairway e nei rough ottimi. La formula di gioco era una Louisiana a coppie con categoria unica.

Di seguito i vincitori di giornata:

1 SQUADRA NETTA SPRINGHETTI CLAUDIA/SEGNA GABRIELLA

2 SQUADRA NETTA AICHNER KAROLINA/WACKERNELL ITTA

1 SQUADRA LORDO FINK DORFER HELGA/ESTHER BLAAS HILLEBRAND

Al rientro dalla gara le giocatrici si sono rifocillate con un pasto caldo sulla la terrazza esterna del Club come previsto dalle normative.

A seguire si è disputata la premiazione che ha visto tutte le vincitrici omaggiate con articoli offerti dalle Ladies del Dolomiti Golf Club. Un sentito ringraziamento a tutte le Ladies del Dolomiti Golf per la vittoria di giornata e per il momentaneo primo posto nella classifica generale ed in particolare alla nostra capitana Pirone Deborah per l’impeccabile organizzazione.

Ieri si è svolta la seconda tappa del Centro Porsche Bz Golf Challenge. Questo torneo è caratterizzato dalla presenza di 6 tappe della quale verranno presi in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking finale dove ci saranno ricchi premi per i vincitori tra cui tasse gara, green fee e quote per i primi e secondi campi. Oltre ai già citati premi finali ogni tappa ha la sua premiazione di giornata con articoli di abbigliamento ed attrezzaturasempre apprezzati dai golfisti.

I giocatori si sono potuti esprimere in un campo curato e ben tenuto con green scorrevoli. La giornata è stata caratterizzata dalla presenza del sole con temperature intorno ai 22 gradi. La formula di gara era composta da tre categorie stableford.

I vincitori di giornata sono stati:

1° NETTO 3^ cat. PURIN GABRIELE 46 punti

1° NETTO 2^ cat. ZANELLA RENATO 39 punti

1° NETTO 1^ cat. HEIDEGGER OLGA 41 punti

1° LORDO SELLE MARCO 37 punti

Dal Club è andato un caloroso ringraziamento a tutti gli sponsor che contribuiscono alla ben riuscita di questo challenge tra cui centro Porsche Bolzano, Piroche’ Cosmetique, KIKU, Cristoforetti petroli, SAS Funds, Pastificio Felicetti, Anaunia Golf SRL, Seven Iron Ristorante Dolomiti Golf, VP e PGAI maestro Massimo Danilo Prantil.