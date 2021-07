Club Dolomiti, i risultati della Golfissima Golf Cup

lunedì, 19 luglio 2021

Sarnonico – Domenica 18 luglio 2021 si è svolta, per la prima volta, la gara “Golfissima Golf Cup” con main Sponsors Sheldon Studio, Gaffino Vigneti & Cantine e Winecover. I giocatori iscritti erano circa un’ottantina i quali hanno goduto di una giornata coperta dalle nuvole ma con temperature gradevoli intorno ai 18 gradi.

Circondati dal panorama mozzafiato che offre il campo di gioco, i giocatori hanno trovato un campo ben rasato con green scorrevoli. La formula di gara era una Stableford 3 Categorie che ha visto i seguenti vincitori di giornata:

1° NETTO 3a cat. SPRINGHETTI CLAUDIA 43 pt

1° NETTO 2a cat. PRANTIL DANILO 43 pt

1° NETTO 1a cat.SANFTL THOMAS40 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 34 pt

Durante lo svolgimento della gara i giocatori hanno potuto usufruire della buvette offerta dallo sponsor ed al rientro, dalle fatiche delle 18 buche, una ricca e gustosa grigliata presso la Club House del Circolo.

Grande partecipazione durante la premiazione dove tutto il Club ha ringraziato lo Sponsor, il nostro socio Maurizio Lepore, per la splendida organizzazione della gara dove non sono mancati ricchi premi per i vincitori di categoria e premi ad estrazione tra cui palline e magliette.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 21/7 MERCOL CUP

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Sabato 24/7 7° PASTIFICIO FELICETTI CHALLENGE

Medal 1a cat. – Stbl 2a e 3a cat. – Gara su 36 buche 1° giro – Premi Speciali – Partenza in simultanea ore 13.00 – Merenda (a partire dalle 11.00) e Cena offerti

Domenica 25/7 7° PASTIFICIO FELICETTI CHALLENGE

Medal 1a cat. – Stbl 2a e 3a cat. – Gara su 36 buche 2° giro – Premi Speciali – Premiazione Finale