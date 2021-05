Orienteering, Scalet e Pradel tricolori Middle: le classifiche

sabato, 8 maggio 2021

Cansiglio – Riccardo Scalet (42.32 Park World Tour Italia S.S.D.) e Anna Pradel (45.46 U.S. Primiero A.S.D.) sono i nuovi campioni italiani Middle Distance di Corsa Orientamento. Credit @Fiso.org.

La prova si è svolta oggi in una bellissima giornata di sole sull’altipiano del Cansiglio a cavallo tra Friuli e Veneto. Un comprensorio che coinvolge 6 comuni e 3 province.

Sul podio di giornata, ma non per il titolo italiano, Roberto Merl (austriaco PWT – 43′:56″), Mattia Debertolis (Primiero 45′:30″) e Giacomo Zagonel (Primiero 46′:05″).

Al femminile 2^ di giornata l’austriaca Ylvi Kastner ( 00.49.32 Team Austria), argento tricolore per l’azzurra Christine Kirchlechner (50.37 Sportclub Meran A.S.D.) davanti alla brianzola Irene Pozzebon (50.38 A.S.D. Polisportiva Besanese).

GIOVANI: Tra i giovani titoli per Damiano Bettega (Pavione) e Giulia Dissette (PWT Italia) in M e W 20. Scendendo di età oro per Rachele Gaio (Primiero) e Goran Polojaz (Gaja).

DICHIARAZIONI: Giornata di festa doppia per Riccardo Scalet che oggi festeggiava il 25° compleanno essendo nato nel 1996. “Festeggiare in uno dei boschi più belli d’Italia ha il suo fascino. A volte vince chi commette meno errori ed oggi ci sono riuscito anche se non sono pienamente soddisfatto di me. In questi terreni, ad ottobre, si svolgeranno le prove di Coppa del Mondo ad ottobre e quindi ci saranno i top rider al mondo . Lì gli errori non verranno perdonati”.

Robert Merl: “Complimenti agli organizzatori che sono riusciti a dar vita a questo evento in un momento di pandemia. Per me l’Italia è sempre speciale, mia moglie Carlotta e la mia bimba sono italiane, quindi una parte importante di me”.

Anna Pradel raggiante. Per lei la presenza nelle zone alte delle classifica Elite è ormai un’abitudine: “Finalmente una bella gara in cui ho dato il mio meglio. Si è trattato di una corsa molto tecnica in cui già dalla partenza si doveva tener duro. Ha vinto anche chi aveva più gambe”.

DEDICA: Un pensiero speciale è andato al tesserato dell’Orienteering Tarzo, Nicola Comarella, scomparso un anno fa. Alla gara sono intervenuti i genitori del giovane orientista che hanno premiato il vincitore della categoria M18.

E’ toccato ad Edoardo Tona ricordare l’amico: “Come diceva una poetessa polacca, nessuno ci può togliere quel tempo trascorso insieme. Il tempo trascorso con Nicola lo ha reso per noi immortale”. Per l’occasione è stata realizzata una maglietta a ricordo.

La prova odierna è stata tracciata da Federico Venezian che ha impostato una gara molto tecnica nella fase iniziale. A seguire una tratta lunga centrale ed infine una parte tra depressioni nel bosco del Cansiglio.

All’evento sono intervenute le autorità locali con il sindaco di Tambre, Oscar Facchin coadiuvato da Ueli Costa, consigliere che si è particolarmente prodigato per la realizzazione dell’evento. Presente il presidente FISO Veneto, Mauro Gazzerro.

Ottima l’organizzazione a cura dell’Orienteering Tarzo che ha visto Edoardo Tona, Silvano Bernardi, Roland Pin ed Ercole Pin coordinare un gruppo di volontari che è riuscito ad allestire un grande evento nonostante le innumerevoli difficoltà legate alla situazione contingente legata al Covid.

“La prima giornata è andata molto bene. Speriamo che la seconda vada altrettanto bene e che i concorrenti si possano divertire”.

La Middle tricolore si è svolta nel rispetto delle normative anti Covid. Domani si replica con il tricolore Relay ed il PWT di Scalet è ancora il team da battere. Al femminile la lotta appare più incerta.

CLASSIFICA

1 – Scalet Riccardo 00.42.32 Park World Tour Italia S.S.D.

2 – Merl Robert 00.43.56 Park World Tour Italia S.S.D.

3 – Debertolis Mattia 00.45.30 U.S. Primiero A.S.D.

4 – Zagonel Giacomo 00.46.05 U.S. Primiero A.S.D.

5 – Caraglio Michele 00.47.32 Asd Agorosso Orienteering S. Alessandro

6 – Tait Samuele 00.50.06 Gronlait Orienteering Team A.S.D.

7 – Rass Jonas 00.50.22 Asd Agorosso Orienteering S. Alessandro

WOMEN ELITE:

1 – Pradel Anna 00.45.46 U.S. Primiero A.S.D.

2 – Kastner Ylvi 00.49.32 Team Austria

3 – Kirchlechner Christine 00.50.37 Sportclub Meran A.S.D.

4 – Pozzebon Irene 00.50.38 A.S.D. Polisportiva Besanese

5 – Trummer Johanna 00.51.30 Team Austria

6 – Scalet Carlotta 00.51.53 Park World Tour Italia S.S.D.

7 – Gröll Anna 00.53.17 Team Austria

8 – Troi Verena 00.53.34 A.S.D. Terlaner Orientierungslaeufer

9 – Scalet Nicole 00.54.26 U.S. Primiero A.S.D.