Mercato, le prime mosse al Basket Iseo

martedì, 16 giugno 2020

Iseo – Prime mosse di mercato per il Basket Iseo che in vista del campionato 2020/2021 ha trovato l’intesa con i senior Mattia Baroni, Eugenio Boccafurni, Santiago Agustín Cuelho, Filippo Veronesi e gli under Diego Giorgini, Rocco Eliseo Staffiere.

Per capitan Baroni, ala/centro di 197 cm classe 1987, si tratta della quarta stagione in gialloblu e viene dal 2019/2020 chiuso con 10.71 punti (35% da tre) e 5.81 rimbalzi. Troviamo poi Boccafurni, ala grande di 202 cm classe 1997, tornato ad Iseo la scorsa estate dopo un anno di assenza e che nel 2019/2020 si è mostrato giocatore concreto e affidabile: 12.52 punti (56% da due), 8.38 rimbalzi (migliore tra i gialloblu) e 2.05 recuperi. Quindi il gaucho Cuelho, play/guardia di 186 cm classe 1997, che si è fatto apprezzare per la sua duttilità e nella prima esperienza ad Iseo ha totalizzato 9.00 punti, 4,94 rimbalzi, 2.50 assist e 1.42 recuperi. E per concludere Veronesi, ala/centro di 195 cm classe 1995, la solita certezza con la sua costante voglia di lottare come le cifre della stagione 2019/2020 dimostrano: 8.80 punti (con una certa affidabilità dalla lunga distanza!) e 5.70 rimbalzi. Al loro fianco ritroviamo Giorgini, play/guardia di 186 cm classe 2001, e Staffiere, guardia/ala di 190 cm classe 2002, che nell’ultimo campionato hanno maturato esperienza (rispettivamente a segno con 2.57 e 1.93 punti di media) con la prospettiva di guadagnare un maggior minutaggio nella stagione che verrà.

Alle loro conferme si registrano invece le partenze di Oscar Mensah, Giovanni Modenese e Marco Tedoldi che per diversi motivi salutano il Basket Iseo. Restano infine ancora da definire le posizioni di René Caramatti, Mike De Guzman e Giovanni Medeghini.