Corsa in montagna, Allievi: il trentino Ropelato trionfa a Concesio

lunedì, 17 maggio 2021

Concesio – Francesco Ropelato è campione italiano di corsa in montagna Allievi, mentre Licia Ferrari (Atletica Valchiese) è bronzo tra le cadette e il Team Trentino Under 16 è risultato terzo nella classifica combinata cadette (2° posto) e cadetti (4° posto): i campionati italiani giovanili di corsa in montagna disputati sui sentieri di Concesio (Brescia) hanno visto in grande spolvero i trentini.

Dopo aver dominato la scena tra gli Under 16, Francesco Ropelato (foto © Giancarlo Colombo) portacolori dell’Us Quercia Trentingrana, si è confermato anche tra gli Allievi (Under 18). Il sedicenne allievo di Antonio Purin, lasciatisi alle spalle anche i postumi del Covid-19, ha trionfato al termine dei 4,2 chilometri (180 i metri di dislivello) previsti dal programma gare, tagliando il traguardo in solitudine in 18’28 davanti al bresciano Loris Cittadini e al bergamasco Nicola Morosini. Un successo ampio, per Ropelato, raggiunto poco dopo sul traguardo dal fratello maggiore Cristiano, a sua volta portacolori dell’Us Quercia Trentingrana e dodicesimo in classifica; 24° posto per il lagarino Luca Peretti (Lagarina Crus Team) e 26° per il giudicariese Gabriel Bazzoli (Atletica Valchiese).

E a proposito di Valchiese, la ledrense Licia Ferrari ha conquistato il terzo gradino del podio Under 16. Ad imporsi in 10:08 (2,2km con 90 metri di dislivello) è stata l’altoatesina Sofia Demetz, pronta a precedere la compagna di team Emma Ghirardello Pichler e la stessa Ferrari, staccata di soli 9” dalla vincitrice di giornata. Poco dietro, molto positivo anche l’11° posto di Emma Zanetti (Atletica Valchiese) con Sara Galante (Gs Trilacum, ventiquattresima.

Per quanto riguarda le altre due prove di giornata, vittoria sudtirolese tra le Allieve di Anna Hofer, imprendibile anche per la compagna di squadra e figlia d’arte Lisa Leuprecht, seconda; 13° posto per la cembrana Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra), seguita a breve da Debora Bertagnolli (Atletica Valle di Cembra), sedicesima, e da Chiara Bonomini (Atletica Valchiese) al 18° posto.

Tra i Cadetti ad imporsi è stato invece il piemontese Alessio Romano; nono posto per il brentegano Fabio Mozzi (Atletica Team Loppio), 19° Nicola Pisoni (Gs Trilacum), 26° Pietro Eni (Atletica Valchiese) seguito da Alan Gosetti (Rotaliana).

Nelle classifiche di società, secondo posto per l’Us Quercia Trentingrana tra gli Allievi e per l’Atletica Valchiese tra i Cadetti; terza piazza invece per la Rappresentativa Fidal Trentino nella classifica combinata Under 16.