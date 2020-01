Calcio, 5-0 del Trento alla Ravinense in amichevole

sabato, 18 gennaio 2020

Trento - Nella terza uscita del precampionato il Trento supera per 5 a 0 la Ravinense, compagine assai giovane ma che naviga stabilmente nelle zone alte del campionato di Promozione. Al “Talamo” la formazione di mister Flavio Toccoli si misura con una formazione maggiore dopo i test match contro le squadre “Berretti” di Lanerossi Vicenza Virtus e Fc Südtirol. Foto di Carmelo Ossanna.

L’allenatore aquilotto recupera Pettarin e Fortunato, entrambi ai box nelle precedenti sfide amchevoli, e si affida all’ormai collaudato “4-3-1-2″ con l’ex centrocampista del Cesena che agisce da trequartista alle spalle del tandem formato dal bomber Sottovia e dal giovane Comper.

Il Trento spinge sull’acceleratore contro un’avversaria ottimamente disposta in campo e infarcita di ex, mancando di poco il bersaglio in un paio di circostanze e trovando il vantaggio al 25′, quando Badjan pennella un traversone dalla sinistra e Sottovia non deve far altro che spingere il pallone in fondo al sacco.

Nella ripresa girandola di cambi e i nuovi entrati lasciano subito il primo. Al 52′ Pietribiasi firma il raddoppio con un bel diagonale al termine di un’azione manovrata, poi tocca a Paoli (69′) insaccare da pochi passi il perfetto cross di Pellicanò dalla corsia mancina. Baido firma il poker al 73′ con una precisa conclusione a fil di palo e poi c’è ancora gloria per Sottovia che, rientrato in campo, finalizza al meglio un’azione da calcio d’angolo con una conclusione a pelo d’erba che batte il neoentrato Rigione, altro ex della partita.

Sabato prossimo ultima amichevole di gennaio: a Trento arriverà il Brunico di Roberto Fuschini, formazione che occupa il secondo posto nel torneo di Promozione altoatesino. Poi, domenica 2 febbraio, sarà – finalmente – tempo di campionato.

TABELLINO

TRENTO – RAVINENSE 5-0

TRENTO (4-3-1-2): Conci (1′st Cazzaro); Carella, Trainotti (1′st Paoli), Marcolini, Badjan (1′st Pellicanò); Santuari (1′st Caporali), Pettarin, Ferraglia (1′st Battisti); Fortunato (1′st Pietribiasi); Sottovia, Comper (1′st Baido). Allenatore: Flavio Toccoli.

RAVINENSE (3-5-2): Eccher; Panizza, Pedrotti, Osler, Berloffa, Caldini, Catino, M. Pellegrini, Pisetta; Pecoraro, Ferraris. Entrati nel corso della ripresa: Rigione, Russo, Cappelletti, Pestek, Albertini, Filippini, Bisesti, Piffer, G. Pellegrini, Celfeza, Sannicolò, Coiro.

ARBITRO: Dibiasi di Bolzano.

RETI: 25′pt Sottovia (T), 7′st Pietribiasi (T), 24′st Paoli (T), 28′st Baido (T), 32′st Sottovia (T).

NOTE: spettatori 50 circa. Campo in perfette condizioni. Calci d’angolo 6 a 2 per il Trento.

Il calendario delle amichevoli.

mercoledì 8 gennaio: L.R. Vicenza Virtus “Berretti” – Ac Trento 2-2

sabato 11 gennaio: FC Südtirol “Berretti” – Ac Trento 1-4

sabato 18 gennaio: Ac Trento – Ravinense 5-0

sabato 25 gennaio: Ac Trento – Brunico (a Trento, ore 14.30)