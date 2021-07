Vermiglio: avanzano i lavori di realizzazione di box e parcheggi

giovedì, 22 luglio 2021

Vermiglio – Le opere per la realizzazione dei box a Fraviano di Vermiglio (Trento), a pochi passi dalla piazza centrale, dal municipio e dalla chiesa parrocchiale, proseguono celermente.

In questi giorni sono in corso i lavori di sbancamento e nelle prossime settimane l’impresa Crimaldi di Campodenno (Trento), che si è aggiudicata l’appalto, passerà alle fondamenta e realizzerà 24 box coperti, che sono destinati ai privati, mentre in superficie saranno creati 38 parcheggi pubblici. Il costo dell’intervento è attorno a 800mila euro. I box destinati ai privati, con un costo attorno ai 23mila euro, oltre l’Iva, sono andati a ruba.

L’Amministrazione comunale di Vermiglio punta così a risolvere una delle carenze della zona: i parcheggi. “E’ un intervento importante – spiega il sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini (nella foto) – che va in due direzioni: da un lato la realizzazione di 24 box per i privati, mentre in superficie saranno disponibili 38 posteggi pubblici, che andranno a servire un’ampia zona del paese”.

I parcheggi stanno sorgendo sull’area del vecchio parco giochi e l’Amministrazione comunale di Vermiglio ha avviato l’iter per realizzare poco distante un nuovo parco giochi. Il progetto è in fase di definizione, poi sarà avviato l’appalto e il cantiere aprirà molto probabilmente nel prossimo anno.