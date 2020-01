I tricolori di skialp trasferiti dal Tonale a Vermiglio: il programma. Magnini a caccia del titolo

giovedì, 2 gennaio 2020

Vermiglio – Cambiano sede i campionati italiani di sci alpinismo giovanili nel format individual in programma lunedì 6 gennaio. Gli organizzatori dello Sci club Brenta Team dopo un attento sopralluogo hanno deciso di trasferire il campo gara al centro del fondo di Vermiglio e non più a Passo del Tonale.

Non cambiano invece il format e le categorie delle competizioni, ovvero una sfida a tecnica classica riservata agli under 23, junior e cadetti, maschili e femminili, con in abbinata una competizione con validità nazionale per ragazzi, allievi, ma pure per senior e master, offrendo così un motivo di interesse in più e completando l’offerta sportiva nel giorno dell’Epifania.

«Siamo tornati – precisa il responsabile tecnico del Brenta Team Rino Pedergnana – nella location di due anni fa, che ci consente una gestione più agile dell’evento. I percorsi di gara, che variano a seconda delle categorie e che sono in via di completamento, sono pressoché tracciati e si svilupperanno in gran parte oltre il torrente Vermigliana, garantendo dei tratti tecnici e impegnativi».

Confermati anche gli orari. Dalle 8 presso il centro del fondo di Vermiglio è prevista la distribuzione dei pettorali, quindi alle 9 lo start della categoria ragazzi e allievi, alle 9,30 toccherà poi ai cadetti maschi e junior femmine, alle 9,35 le cadette, alle 9,45 gli junior maschi e le under 23 donne, alle 9,50 la under 23 maschile e alle 10 i senior e master. Premiazioni alle 14,30 presso il polo culturale di Vermiglio.

I favoriti per la vittoria? Anzitutto l’atleta di casa Davide Magnini (foto © Raffaele Merler e Mauro Mariotti), costretto al forfait nella vertical race tricolore di qualche settimana fa al Passo del Tonale, e più che mai deciso a mettersi al metto l’ennesimo scudetto tricolore. Per le altre categorie, che hanno visto un ricambio generazionale, fanno da riferimento i risultati dell’ultimo appuntamento agonistico, ovvero la sfida vertical dei campionati italiani. Fra gli junior vinse Matteo Sostizzo su Luca Tomasoni e Pietro Festini Purlan, mentre fra le pari età Samantha Bertolina vinse l’oro su Lisa Moreschini e Silvia Berra. Nella under 23 il più veloce fu Andrea Prandi su Sebastien Guichardaz e Nicolò Ernesto Canclini, e in campo femminile Giulia Murada su Giorgia Felicetti e Valeria Pasquazzo. Nella categoria cadetti il podio vide Luca Vanotti su Gabriele Bardea e Nicolas Melesi, quindi Noemi Junod su Erika Sanelli e Noemi Gianola.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.brentateam.com.