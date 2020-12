Campionati Giovanili di Skialp, a Vermiglio si assegnano i titoli tricolori

mercoledì, 30 dicembre 2020

Vermiglio – Vermiglio si conferma localitàdi riferimento per la pratica e le grandi competizioni dello sci alpinismo, uno sport invernale che sta conoscendo una crescente popolarità. Nel weekend del 9 e 10 gennaio, proprio in Val di Sole, si svolgeranno i Campionati italiani giovanili di skialp, che già nel recente passato avevano fatto tappa nella località trentina. Il colpo d’occhio e le condizioni dei campi gara sono ottimali, complici le abbondanti nevicate degli ultimi giorni.

Pronti a giocarsi gli otto titoli in palio ci saranno i migliori atleti del panorama nazionale, in rappresentanza delle categorie under 16, under 18, under 20 e under 23, sia maschili sia femminili, con abbinata una gara promozionale riservata ai baby skialper delle categorie under 12 e under 14. L’organizzazione sarà curata, come sempre, dal collaudato staff del Brenta Team, la società di riferimento per lo sci alpinismo a livello italiano.

PROGRAMMA

Il fine settimana tricolore si aprirà sabato 9 gennaio alle 17 (fino alle 20) con gli accrediti e la distribuzione dei pettorali al polo culturale comunale di Vermiglio, mentre la riunione di giuria e dei capi squadra si terrà alle 18.

Le gare sono tutte in calendario per domenica 10 gennaio: cuore pulsante dell’evento sarà il centro del fondo di Vermiglio, sede di partenza e arrivo di tutte le competizioni in programma.

Prima delle prove tricolori, con partenza alle 9, si svolgerà la gara promozionale under 12 e under 14, che anticiperà di 30 minuti lo start delle gare under 16 e under 18 maschili e under 20 femminili (ore 9.30), con under 16 e under 18 donne chiamate a scattare dai blocchi alle 9.35. Alle 9.45, quindi, sarà la volta di under 20 maschi e under 23 donne, mentre la chiusura spetterà agli under 23 maschi, che prenderanno il via alle 9.55.

Come da regolamento, saranno allestiti percorsi di differente lunghezza e difficoltà a seconda delle categorie. Le cadette si confronteranno su un tracciato con uno sviluppo di 3.700 metri, caratterizzato da due salite, per un dislivello positivo totale di 462 metri.

Cadetti maschi e junior donne, invece, copriranno 7,620 chilometri e 855 metri di dislivello positivo, suddivisi in tre salite. Tre saranno anche le ascese per junior maschi e under 23 donne, che si sfideranno su un tracciato di 8,260 chilometri e 1.019 metri di dislivello. Più lungo il percorso per gli under 23 maschi, chiamati a coprire 12,5 chilometri e 1.433 metri di dislivello positivo, distribuiti su quattro salite.