“Un’emerita fandonia”, al via il premio letteriario a Borno: le modalità

Borno – Torna il premio letteriario a Borno (Brescia) dal titolo “Un’emerita fandonia”, giunto alla 14esima edizione, organizzata dal Circolo Culturale “La Gazza” e da “Borno Incontra”, aperta a tutti, scrittrici e scrittori, giovani e meno giovani. Entro il 31 maggio dovranno essere presentati gli elaborati.

I racconti, selezionati dalla Giuria, verranno letti da attori teatrali anche per partecipare al nuovo “Premio speciale del pubblico”. La serata di gala di premiazione è in programma Borno per la sera del 17 agosto presso il Palazzetto comunale in tutta sicurezza, come già era avvenuto nell’edizione 2020. I racconti vincitori verranno pubblicati sul trimestrale cartaceo “La Gazza”, nell’apposita sezione del sito www.lagazza.it e inseriti anche in un libro-antologia.

Il “Premio Letterario 2021” si avvale quest’anno dei Patrocini del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia, della collaborazione con il Comune di Borno e del “Sistema Bibliotecario – Comunità Montana di Valle Camonica” e del grande fumettista Gigi “Sime” Simeoni che ha realizzato l’immagine ufficiale del Premio 2021.