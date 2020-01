Teresio Olivelli, ribelle per amore: presentazione del libro di Palini

sabato, 11 gennaio 2020

Como – Nel giorno in cui si ricorda il 75° anniversario della morte di Teresio Olivelli nel lager di Hersbruck, l’Azione Cattolica di Como, il laboratorio del Bene Comune e la sezione Alpini di Como organizzano la presentazione del libro di Anselmo Palini dal titolo: “Teresio Olivelli. Ribelle per amore” (edizione Ave). L’introduzione sarà affidata al giornalista Paolo Bustaffa, poi interverrà l’autore del libro, Anselmo Palini.

“17 gennaio 1945-17 gennaio 2020: 75° anniversario della morte di Teresio Olivelli”

Venerdì 17 gennaio a Como – alle 21 – presso il Centro Pastorale cardinal Ferrari di Como verrà presentato il libro di Anselmo Palini, Teresio Olivelli. Ribelle per amore, edito dall’Ave di Roma. La data è quanto mai significativa in quanto proprio nella notte del 17 gennaio del 1945 Olivelli moriva nel lager di Hersbruck a seguito di un pestaggio subìto per avere difeso un compagno di prigionia.

EVENTO - La serata di Como è significativa anche per un secondo motivo: proprio in provincia di Como, esattamente a Bellagio, è nato Teresio Olivelli nel 1916. E nel comasco spesso Olivelli tornava, in particolare a Tremezzo, dove era parroco lo zio, monsignor Rocco Invernizzi. Poi la famiglia di Teresio per un certo periodo ha abitato anche a Carugo, sempre in provincia di Como, prima di trasferirsi nel 1926 a Mortara (Pavia).

E ancora nel comasco ebbe grande diffusione, come risulta da numerose testimonianze che ci sono giunte, la Preghiera del Ribelle, scritta da Teresio Olivelli per quanti erano impegnati nella lotta contro il nazifascismo.

La presentazione è organizzata dall’Azione cattolica diocesana di Como, dal laboratorio del Bene Comune e dalla sezione Alpini di Como. La serata, che vedrà l’intervento dell’autore del libro, Anselmo Palini, sarà introdotta dal giornalista Paolo Bustaffa.

Nel mese di gennaio, mese della pace e della memoria, ricordare Teresio Olivelli significa ricordare una persona che è stata un “ribelle per amore” non solo contro il nazifascismo ma anche contro tutti i soprusi e prepotenze che, soprattutto nei vari lager in cui lui è stato prigioniero, venivano esercitati contro detenuti indifesi e allo stremo delle forze. Proprio per questo suo “essere per gli altri” alla fine ha trovato la morte. La Chiesa ha riconosciuto la grandezza della sua testimonianza con la beatificazione avvenuta a Vigevano il 3 febbraio 2018.

LA PUBBLICAZIONE - Il libro di Anselmo Palini “Teresio Olivelli, ribelle per amore” (edizione. Ave di Roma), pur essendo uscito da pochi mesi, ha già avuto numerose recensioni su quotidiani nazionali come “Avvenire”, “Osservatore Romano”, “Corriere della Sera”; su riviste a diffusione nazionale, come “Città Nuova”, “Il Margine”, “Orientamenti Pastorali” ed è stato presentato in numerosi incontri pubblici a Brescia e provincia, nel milanese, in provincia di Pavia.

Alla Fiera della Microeditoria, che si è svolta come ogni anno nello splendido contesto di Villa Mazzotti a Chiari (Brescia) nel mese di novembre 2019, questo libro su Teresio Olivelli è stato premiato con un Marchio di Qualità.

L’AUTORE - Anselmo Palini vive in provincia di Brescia. Già docente di Materie Letterarie nella scuola superiore, continua ora nella sua opera di saggista. Nei suoi studi ha approfondito soprattutto i temi della pace, dei diritti umani, della nonviolenza. Più recentemente ha preso in esame le problematiche connesse con i totalitarismi e le dittature del XX secolo, approfondendo in particolare le testimonianze di chi si è opposto a tali sistemi. Ha pubblicato i suoi libri con varie case editrici: la Libreria Editrice Vaticana, Città Nuova di Roma, le edizioni Messaggero di Padova, l’editrice Ave, le edizioni Paoline.