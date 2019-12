Ponte di Legno: un successo il concerto di Natale del Complesso Filarmonico Lombardo

sabato, 28 dicembre 2019

Ponte di Legno – Grande concerto di Natale al Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno (Brescia) e lunghi applausi al Complesso Filarmonico Lombardo che ieri sera si è esibito per quasi due ore, proponendo un ricco repertorio di canti.

La serata è stata presentata da Elena Veclani, presidente della Pro loco di Ponte di Legno, che ha organizzato l’evento, ed evidenziato che “il concerto è un momento importante e un’occasione per lo scambio degli auguri natalizi”. Il Concerto di Natale del Complesso Filarmonico Lombardo è stato presentato da Savina Zani e diretto dal Maestro Silvio Maggioni. Il repertorio è stato vario; da canti Gospel all’Ave Maria di Gounod, dal Bianco Natal fino ad arrivare al Nabucco di Verdi, come gran finale della serata. Sul palco l’orchestra, composta da oltre 100 coristi con soprano Chee Yaejn e tenore Paolo Antognetti, voce solista Laura Maggioni, Cristiano e Martina Galasso.

Applausi e apprezzamento da parte delle oltre 300 persone presenti e al termine l’arrivederci al prossimo appuntamento in Valle Camonica e – come ricordato dalla presentatrice Savina Zani – una data da segnare in agenda: il 16 maggio a Lissone.