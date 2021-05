Temù: appello per Laura Ziliani, dispersa da tre giorni

martedì, 11 maggio 2021

Temù – Nuovo appello in Alta Valle Camonica per le ricerche di Laura Ziliani, 55 anni, dispersa da sabato da sabato nella zona di Temù (Brescia). Oggi è stata diffusa una foto recente della 55enne (credit Cnsas) se qualcuno l’ha vista oppure ha informazioni utili contatti il numero 0364.94150.

La donna è uscita di casa sabato, intorno alle 7, diretta verso la località di Garìo, sopra Villa Dalegno, per una breve passeggiata. I familiari hanno segnalato il mancato rientro, che sarebbe dovuto avvenire in mattinata, e quindi sono partite le ricerche. Le operazioni di ricerche vedono impegnati i tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino, oltre alle unità cinofile molecolari del Soccorso Alpino, giunte da Trento e dal Piemonte, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, vigili del fuoco e Protezione civile. I carabinieri della Stazione di Ponte di Legno e della Compagnia di Breno stanno portando avanti le indagini e sentito i familiari.

La donna, ex vigilessa di Temù, potrebbe aver avuto un malore o un incidente durante l’uscita tra i boschi. Ma al momento, tra valli e sentieri sono sono state trovate sue tracce.

Oggi il nuovo appello – le operazioni di ricerche – sono coordinate dal Soccorso Alpino – per raccogliere ulteriori elementi utili alle ricerche.