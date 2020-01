Sub in difficoltà nel lago d’Iseo, si cerca un disperso

domenica, 5 gennaio 2020

Parzanica – Sub in difficoltà nel lago d’Iseo, ricerche in corso per un disperso. In mattinata la richiesta d’intervento per tre sub che si trovavano a decine di metri di profondità a Parzaniuca (Bergamo). Sul posto l’elisoccorso da Bergamo, i vigili del fuoco di Lovere e Bergamo, i sommozzatori da Milano, i volontari di Montisola e i carabinieri. Due dei tre sub sono risaliti in superficie: uno è stato trasportato per un trattamento in camera iperbarica di Zingonia. Si cerca il terzo, cinquantenne di Treviolo (Bergamo).

Intanto da Trento sono giunti i vigili del fuoco, che hanno a disposizione un robot in grado di immergersi nelle acque del lago d’Iseo per cercare il sub disperso. I vigili del fuoco di Lovere, Bergamo e Trento hanno circoscritto un’area specifica.