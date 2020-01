Recuperato il corpo del sub disperso nel Sebino, aperta un’inchiesta

domenica, 5 gennaio 2020

Parzanica – E’ stato individuato e recuperato a 87 metri di profondità il sub – Massimiliano Ruggeri, 50 anni di Treviolo (Bergamo) – colto da malore durante un’immersione nel lago d’Iseo. Il sub disperso è stato riportato a riva in serata dai vigili del fuoco di Trento, che sono giunti con un robot e hanno collaborato con i colleghi di Bergamo.

Massimiliano Ruggeri, 50 anni, si è sentito male questa mattina durante un’immersione con altri due amici nelle acque antistanti i Parzanica (Bergamo). I due amici sono riusciti a risalire e uno è in camera iperbarica a Zingonia (Bergamo), mentre sono scattate le ricerche del 50enne che, grazie al robot, è stato individuato e successivamente recuperato. La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’incidente nelle acque del Sebino.