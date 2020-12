Incidente stradale a Livigno, furgone nella scarpata

martedì, 29 dicembre 2020

Livigno – Furgone nella scarpata nella zona di Livigno (Sondrio), sei persone salvate. I vigili del fuoco della sede di Livigno sono intervenuti alle ore 01:20 con 3 mezzi e 8 uomini, per incidente stradale.

Il sinistro si è verificato sulla strada che costeggia il lago di Livigno denominata “Via della Val” appena dopo la dogana. Il mezzo, un furgone con a bordo sei persone compreso l’autista, viaggiava in direzione Livigno. Per cause da definire, all’altezza di una curva il furgone sbandava e finiva nella scarpata a fianco della strada e rotolava per circa 50 metri circa finendo nel lago parzialmente ghiacciato.

Sul posto unitamente alle nostre squadre sono intervenuti squadre del 118, del soccorso alpino e la polizia locale. Tratti in salvo e messi sicurezza tutti gli occupanti, le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. L’intervento si è concluso alle 4:30 circa. Alle 8:30 di oggi, è partita una squadra vigili del fuoco del Comando di Sondrio con Autogru, per completare il recupero del veicolo. Le operazioni verranno effettuate in collaborazione con squadre di Livigno.