Sopralluogo dei tecnici dopo la caduta di calcinacci sulla via Mala

lunedì, 13 gennaio 2020

Vilminore – I tecnici della Provincia di Bergamo effettueranno un sopralluogo sulla via Mala e la galleria Drezzo per verificarne la staticità. Nella mattinata di sabato parti di calcestruzzo si sono staccate dalla volta della prima galleria della via Mala che dalla Valle di Scalve porta alla Valle Camonica, scendendo verso Angolo e Darfo Boario Terme. La strada al confine tra le province di Bergamo e Brescia ha destato grande preoccupazione. La caduta dei calcinacci ha colpito una vettura, però senza feriti.

Il sindaco di Vilminore (Bergamo) Pietro Orrù ha sollecitato gli enti preposti a effettuare verifiche sulla stabilità della galleria del Drezzo e l’intera via Mala.