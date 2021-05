Weekend senza decessi con Covid-19 in Trentino: il bollettino provinciale

domenica, 9 maggio 2021

Trento – Per il sesto giorno consecutivo, non si registrano decessi da covid-19 in Trentino e a questa buona notizia si affiancano anche altri valori positivi, come ad esempio l’assenza di contagi fra ultra ottantenni o la diminuzione del numero di ricoverati negli ospedali. I nuovi contagi sono 57 (34 positivi al molecolare e 23 all’antigenico).

Nel bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si specifica che fra i nuovi casi positivi, 30 sono asintomatici e 26 pauci sintomatici. I contagi fra bambini e ragazzi sono 19, dei quali 3 in fascia 0-2 anni, 6 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 64.

Ci sono poi 4 nuovi positivi nella fascia 60-69 anni e 4 tra 70-79 anni. Negli ospedali i pazienti ricoverati al momento sono 77, di cui 18 in rianimazione. Nella giornata di ieri ci sono state 4 dimissioni e 1 solo nuovo ingresso

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.119 tamponi molecolari (787 all’Ospedale Santa Chiara e 332 alla Fem) mentre quelli antigenici notificati all’Aziensa sanitari sono stati 726.

La campagna vaccinale intanto prosegue anche di domenica: questa mattina il totale delle somministrazioni era arrivato a 216.358 (di cui 45.147 seconde dosi). Finora ad ultra ottantenni sono stati somministrate 57.228 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 45.631 dosi e tra i 60-69 anni 45.735 dosi. I guariti infine, con i 113 riportati oggi dal bollettino, arrivano a 42.316.