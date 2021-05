UniTrento, Marie-Laure Baudet vince l’Armenise Harvard Mid-Career Award

sabato, 1 maggio 2021

Trento – Marie-Laure Baudet dell’Università di Trento è una delle due prime vincitrici dell’Armenise Harvard Mid-Career Award, la nuova borsa creata dalla Fondazione Giovanni Armenise Harvard per finanziare scienziati e scienziate a metà della loro carriera in campo biomedico in Italia. Foto @ Fondazione Giovanni Armenise Harvard.

L’organizzazione sostiene la ricerca di base ad Harvard e in Italia e ha lanciato una nuova borsa pilota per finanziare gli scienziati a metà della loro carriera. I primi due vincitori sono Marie-Laure Baudet dell’Università di Trento e Sabrina Sabatini dell’Università La Sapienza di Roma.