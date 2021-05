Trento, un nuovo sistema di telecamere per controllare il cimitero

lunedì, 17 maggio 2021

Trento – Al fine di garantire la corretta copertura dell’area del cimitero monumentale di Trento sono state previste 61 telecamere che garantiranno la visibilità e registrazione della zona dei campi, dei cinque accessi alla struttura (i due centrali e i tre a sud) oltre ai principali viali interni.

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di alimentazione e distribuzione in fibra ottica per la connessione delle nuove telecamere di videosorveglianza.

Sono previsti nuovi quadri a terra dove attestare le telecamere nei quali verranno dislocati gli “switch di rete” che saranno interconnessi con la rete di fibra ottica comunale con registrazione delle immagini presso il Comando della Polizia locale.

E’ prevista inoltre l’installazione di nuovi pali in acciaio zincato posti nei vertici esterni dei campi di inumazione, mentre per la parte centrale verranno utilizzati i pali esistenti.

Per i viali principali sono previsti infine pali con staffa laterale per l’installazione delle telecamere di controllo sul viale mantenendo il palo mascherato nelle alberature esistenti. 170mila euro il costo dei lavori che inizieranno presumibilmente a luglio per concludersi in ottobre.