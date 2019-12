Trento, festeggiati i dieci anni di asilo nido Apss

venerdì, 20 dicembre 2019

Trento – Grande festa all’asilo nido dell’Apss «La nave dei bambini» per i dieci anni di attività. Molte le famiglie che hanno partecipato all’evento che, fra tanti ricordi e un po’ di nostalgia, si sono ritrovate insieme per questo importante traguardo. A partire da febbraio 2009 «La nave dei bambini» ha accolto i figli dei dipendenti dell’Apss permettendo, soprattutto a coloro che hanno turni di lavoro spesso incompatibili con gli orari di apertura degli asili nido comunali, di conciliare la vita lavorativa e familiare.

L’asilo nido è un’iniziativa fortemente voluta dai Comitati per le pari opportunità dell’Azienda sanitaria che, come per alte iniziative di conciliazione e benessere organizzativo, ha avuto fin da subito l’appoggio della Direzione generale dell’Apss.

«La nave dei bambini» accoglie i figli dei dipendenti tra i quattro mesi e i tre anni ed è aperto per tutto l’anno sei giorni alla settimana, con esclusione di Natale e Capodanno, dalle 6.30 alle 21.30. Attualmente il nido accoglie 45 bambini, organizzati in gruppi omogenei per età ai quali è assicurata un’educatrice di riferimento: 16 frequentano a giornata (7.30 – 17.30) e 29 nei turni della mattina (6.30 – 14.30) e del pomeriggio (13.30 – 21.30) con un tetto massimo di frequenza di nove ore al giorno.

Molta importanza è stata data al progetto pedagogico alla base del servizio che, già dal primo anno, ha previsto l’accudimento personalizzato e rispettoso dei ritmi individuali di ciascun bambino e di ciascuna famiglia, per permettere lo sviluppo di relazioni sociali e affettive, di scambio e di crescita intellettuale non solo per i piccoli, ma anche per gli operatori e i genitori. Il criterio fondamentale è stato quello di mantenere un rapporto numerico educatrice/bambini non troppo elevato, allo scopo di favorire relazioni fortemente individualizzate con l’educatrice e con il gruppo di compagni di riferimento, per quanto possibile in rapporto all’orario di frequenza dei bambini.

La nave dei bambini, il cui nome deriva dalla forma dell’edificio che ricorda un’imbarcazione, è situata a pochi passi dall’ospedale Santa Chiara e ha una superficie lorda di 500 mq ed è immerso in un giardino di circa 500 mq.