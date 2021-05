Trento: a Santa Maria Maddalena due vicoli chiusi e divieto di portare con sé cibi e bevande

venerdì, 14 maggio 2021

Trento – Per evitare gli assembramenti che si sono registrati lo scorso fine settimana nella zona di Santa Maria Maddalena, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza che dispone, per oggi venerdì 14 e sabato 15 maggio, la chiusura dalle ore 18 alle ore 5 del giorno successivo di vicolo San Pietro e vicolo San Marco. Rimane consentito l’accesso e l’uscita dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali aperti per il tempo necessario all’acquisto o alla consumazione al tavolo, ma senza possibilità di permanenza successiva sulla pubblica via.

Inoltre nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 5 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, via Marchetti, vicolo San Marco, vicolo San Pietro, è vietato al di fuori dei plateatici non solo il consumo di bevande e alimenti (la regola è già in vigore in tutta la città) ma pure di portare con sé bevande di qualsiasi tipo e cibo anche in contenitori chiusi.

Nel caso di violazione dell’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. Il divieto di detenzione di alimenti e bevande in contenitori chiusi non si applica in caso di consegna a domicilio presso le abitazioni dei residenti.