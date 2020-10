Protesta nel centro di Sondrio da parte di commercianti, ristoratori e albergatori

mercoledì, 28 ottobre 2020

Sondrio – Protesta nel centro di Sondrio da parte degli imprenditori del terziario. La manifestazione è stata coordinata dall’Unione del Commercio e del Turismo e Confcommercio Sondrio. Pubblici esercenti, ristoratori e albergatori hanno partecipato alla manifestazione in piazza Garibaldi a Sondrio. “Basta restrizioni, non fateci morire”, era il manifesto che capeggiava la protesta. La situazione è insostenibile per gli operatori economici della provincia di Sondrio, con un’economia legata per il 50% del Pil al settore del turismo e ristorazione.