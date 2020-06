Ponte di Legno, oggi Messa dedicata ai ragazzi

lunedì, 8 giugno 2020

Ponte di Legno – Iniziativa della parrocchia di Ponte di Legno (Brescia) per i ragazzi tra i 6 e i 13 anni. Da oggi (8 giugno) – come proposto da don Battista Dassa – tutti i lunedì si terrà la Santa Messa festiva dedicata ai ragazzi, rispettando le norme vigenti e necessarie in tempi di emergenza sanitaria.

Don Battista Dassa ha annunciato una celebrazione rivolta direttamente ai ragazzi in quest’estate dalla prima elementare alla terza media. Il ritrovo è fissato alle 10.30 nel cortile dell’oratorio, in caso di pioggia i ragazzi raggiungeranno direttamente la chiesa parrocchiale.