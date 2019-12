Perché la frutta secca fa bene a chi fa sport?

venerdì, 20 dicembre 2019

Milano – La frutta oleosa, meglio nota come frutta secca, è divisa in due categorie: quella lipidica (con molti grassi e pochi zuccheri) e quella glucidica (con molti zuccheri e pochi grassi).

Nella categoria della frutta secca troviamo alimenti come le arachidi, anche se in realtà sono dei legumi, i pistacchi, le noci, le mandorle, le noci di macadamia, le noci brasiliane, i pinoli e via dicendo.

Questo tipo di alimento è uno dei migliori snack, sia per chi fa sport, sia per chi controlla la propria alimentazione. Ma gli effetti positivi si possono ottenere solo tramite quella frutta secca che non ha subito processi industriali, che non contiene additivi e che proviene da coltivazioni certificate come quella che puoi acquistare online.

Quali sono le proprietà nutrizionali della frutta secca

Chi pratica sport con una certa regolarità, chi conduce una vita frenetica, ed in generale, chi vuole un’alimentazione sana, dovrebbe considerare seriamente le proprietà della frutta secca:

è ricca di fibre, utili per il buon funzionamento dell’intestino

è ricca di antiossidanti che proteggono il corpo dagli effetti dei radicali liberi

è ricca di vitamine, in particolare la E e quelle del gruppo B

è una buona fonte di proteine di origine vegetale

è ricca di sali minerali come calcio, ferro, magnesio, zinco e potassio.

Inoltre, secondo molti studi condotti in ambito scientifico, un regolare consumo di frutta secca è utile per ridurre il rischio di infarto, ictus e di altre patologie legate al sistema cardiocircolatorio.

Come inserire la frutta secca nella dieta di uno sportivo

Tra i tanti vantaggi che hanno questi frutti, uno è davvero importante: la loro grandezza. Essendo molto piccoli si prestano bene ad essere trasportati sempre e ovunque, in borsa, nello zaino o in una 24 ore.

Noci, mandorle e pinoli sono gli alimenti che uno sportivo dovrebbe portare sempre con sé, consumandoli prima di un allenamento per avere energia immediata, ma anche dopo essersi allenati per recuperarla.

Esistono anche dei mix di frutta secca pensati per gli sportivi con noci, mandorle e pinoli insieme. Ma volendo consumarli in un modo un po’ originale, possono essere mangiati insieme ad una macedonia di frutta fresca oppure con uno yogurt bianco.

Ma quale è l’esatta quantità di frutta secca che si può consumare in un giorno? A stabilirlo è uno studio che è stato pubblicato sull’England Journal of Medicine, che ha dimostrato che il consumo di 30 grammi di frutta secca al giorno, oltre al essere la giusta quantità, ha la capacità di allungare la vita media di un individuo.

Ma quanta frutta secca sono 30 grammi? Ecco una tabella esemplificativa:

mandorle sgusciate: 20-25 pezzi

nocciole sgusciate: 25-30 pezzi

pinoli: 170-175 pezzi

pistacchi sgusciati: 40-45 pezzi

noci di macadamia: 10-15 pezzi

arachidi sgusciate al naturale: 35-40 pezzi

anacardi al naturale: 15-20 pezzi.

Volendo, si può fare un mix di frutta secca da consumare durante la giornata per sfruttare le proprietà che ogni frutto offre.