Livigno, il bilancio dei Great Days

martedì, 20 luglio 2021

Livigno – Fotografare un gorilla rosa che sfreccia in mountain-bike, mungere una capretta insieme a un contadino oppure cantare una canzone di montagna davanti a una chiesetta immersa nel verde. Queste sono solo alcune delle numerose prove che hanno dovuto affrontare i partecipanti alla caccia al tesoro a squadre Tutti Frutti Challenge, la principale iniziativa dei Great Days di Livigno, andati in scena dal 16 al 19 luglio sulla montagna di Carosello 3000. Foto @Eze Urretz.

Nella giornata di sabato, 25 team di mountain-biker provenienti da Italia, Svizzera, Germania e Polonia si sono sfidati nel trovare oggetti, rincorrere personaggi improbabili e cimentarsi in divertenti prove all’interno del percorso di 45 chilometri famoso come Tutti Frutti Epic ideato da Hans Rey. Il tutto documentando il superamento delle prove attraverso stories pubblicate sul proprio account Instagram.

A concludere il percorso con il punteggio più alto è stato il team 360 Valtellina Bike, che ha dato prova di grande velocità di riding, ma soprattutto di abilità strategica nella gestione del percorso e di fantasia nel superamento delle prove. A partecipare con un proprio team anche la leggenda della mountain-bike Hans Rey, l’atleta di sci paraolimpico Murat Pelit e la campionessa di mountain-bike locale Jessica Bormolini.

Ma i Great Days hanno visto in programma molte altre iniziative. La Sunset Ride (venerdì 16) è stata un suggestivo riding di gruppo al tramonto su un percorso di 12 chilometri che includeva il nuovo trail “Lonely Planet” con i suoi suggestivi sfondi sull’immacolata Val Federia e sul lago di Livigno. L’iniziativa è terminata con un aperitivo accompagnato da prodotti tipici locali e da buona musica fino a sera sulla terrazza del ristorante La Calcheira, illuminata dal fuoco dei bracieri.

Nella giornata di domenica, oltre a una escursione panoramica di media montagna insieme alle Guide Mtb di Livigno, è andata in scena la Threesome Ride: una gara a squadre dove ogni componente ha dovuto percorrere un sentiero di stile diverso (enduro/flow/cross-country) per poi ricompattarsi e terminare il percorso insieme all’intero team. A conquistare la vittoria è stata la squadra polacca Jafi Sport che si è aggiudicata i premi offerti da MET Helmets, azienda leader nella produzione di caschi e dispositivi protettivi per la mtb, partner ufficiale della manifestazione.

La tre giorni di riding si è conclusa domenica pomeriggio con la “Festa nel Bosco”: un bel momento di socializzazione nella radura del “Baitel da Plascianet” con grigliata, barbecue e polenta cucinata al paiolo. A riscaldare l’atmosfera la musica unplugged dello Yeti Duo e la soddisfazione dei partecipanti che, dopo un lungo periodo di restrizioni, hanno potuto tornare a condividere la propria passione per la montagna e per la mountain-bike.

I Great Days danno appuntamento a Livigno per l’estate prossima, mentre Carosello 3000 continuerà ad ospitare e far divertire gli appassionati di mountain-bike sui propri percorsi fino a domenica 26 settembre.