L’Angolo dell’Inverno a fianco del Bar Nazionale in piazza a Ponte di Legno

mercoledì, 1 gennaio 2020

Ponte di Legno – “L’Angolo dell’Inverno”: questa la novità a fianco del Bar Nazionale in piazza XXVII settembre a Ponte di Legno. La proposta è soprattutto a base di bollicine, caviale, ostriche per un momento di relax un po’ particolare.

L’iniziativa realizzata da Bulferetti Group, coordinata da Marco Bulferetti, ha già riscosso grande interesse nei primi giorni di apertura e replica quella degli scorsi anni rappresentata dagli Ice Bar: per questa stagione il cambiamento climatico, le temperature alte per il mantenimento del ghiaccio hanno spinto per un cambio anche del tema, mantenendo la consueta alta qualità di prodotti e servizio. Da Ice Bar ad Angolo dell’Inverno, al passo coi tempi.