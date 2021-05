La stagione alle Terme di Boario tra musica, relax e terapie

lunedì, 17 maggio 2021

Boario Terme – Inizia la stagione alle Terme di Boario (Brescia), con tante attrazioni e numerose sono le novità anche per le cure termali e centri benessere.

MUSICA NEL PARCO – Al Parco Termale ogni mattina alle 10.30 viene curato per tutti coloro che lo desiderano il “risveglio muscolare”. Ogni utente del Parco può partecipare mantenendo le regole di rispetto del distanziamento previste dal DPCM in vigore. Ogni pomeriggio viene diffusa sempre musica da ascolto con due pomeriggi con musica dal vivo (mercoledì – venerdì) dalle 15.30. Da domenica 23 maggio inizia la musica dal vivo anche la domenica sempre a partire dalle 15.30. Per l’emergenza Covid fino a nuova e diversa disposizione è vietato ballare. Tutti i cittadini residenti e proprietari di seconde case nei Comuni convenzionati con le Terme hanno l’ingresso libero e gratuito negli orari di apertura diurna del Parco. Info: 0364.525664.

FINALMENTE RELAX – Il Rizzi Aquacharme propone una promozione valida fino al prossimo 31 maggio a 105 euro a persona comprendente: soggiorno una notte in camera matrimoniale exclusive, trattamento di prima colazione, cena con menù completo (4 portate). Inoltre il pacchetto prevede un massaggio relax di 30′, ingresso riservato alla Spa Aquacharme della durata di 50′ (con piscina termale idromassaggio, percorso vascolare, cromoterapia, sauna, docce emozionalt), kit benessere in dotazione (accappatoio, ciabattine e telo). Info: 0364.531617.

PERCORSO VASCOLARE – Il trattamento si avvale del percorso vascolare della piscina termale con camminamenti in acqua calda e fredda, idromassaggi tramite getti ozonizzati subacquei a bassa pressione, superamento di piccoli ostacoli e gradini camminando in acqua. L’efficacia del trattamento è stata ampiamente dimostrata nell’insufficienza venosa, nel trattamento dei linfedemi, nelle sindromi varicose post traumatiche e post flebitiche. Il percorso vascolare ha notevole efficacia per risolvere il problema di pesantezza alle gambe, ma anche collaborare attivamente a ridurre formicolii, ritenzione idrica e capillari visibili. Abbinato al percorso di ginnastica vascolare, sentendo anche il parere del Medico, è indicato il linfodrenaggio manuale, che consente di drenare la linfa degli arti inferiori, migliorando il senso di benessere, leggerezza, sicurezza nella deambulazione. Il ciclo di ginnastica vascolare in convenzione con il SSN (ricetta rossa); è possibile anche effettuare il percorso a pagamento, abbinando nell’uno e nell’altro caso il linfodrenaggio manuale, fortemente scontato (29 euro anziché 39). Al Centro Cure Violati sono attive le terapie termali. Info: 0364.525011

SPECIALE BELLEZZA – Il Beauty Center propone speciali trattamenti per viso, corpo, glutei e gambe. Un trattamento a caldo, non invasivo e molto piacevole, è la Radiofrequenza Viso che riduce inestetismi e segni dell’invecchiamento cutaneo. Viene proposta con un pacchetto da 5 sedute ma anche con una speciale super promozione (valida solo una volta). Un trattamento più significativo per il corpo è la Pressoterapia, per drenare il circolo profondo delle gambe migliorandone la circolazione, ma anche per prevenire la cellulite. Il pacchetto prevede 5 o 10 sedute con una super promozione acquistabile una sola volta. Per il trattamento di glutei, cosce ed addome e zone interno braccia, viene proposto il pacchetto Velasmooth, che permette di trattare gli inestetismi dovuti dalla cellulite riducendo le circonferenze e tonificando le zone interessate. Anche in questo caso i pacchetti vengono proposti con 5 o 10 sedute ed una super promozione valida per una sola volta. Info: 0364.525011