Il bilancio dell’attività 2019 della Provincia di Brescia

martedì, 24 dicembre 2019

Brescia – Si avvia alla conclusione il 2019 anche per quanto concerne l’attività della Provincia di Brescia. L’occasione per la presentazione del bilancio, di seguito tutti i dettagli.

RIFORMA DELRIO

Nonostante le difficoltà oggettive legate alla legge 56/2014, la Provincia continua a lavorare al servizio dei territori e delle collettività, in sinergia con tutti i 205 comuni, per garantire servizi essenziali ai cittadini

ECONOMIA

Nel 2019 trasferiti allo Stato 47 milioni di euro pari al 46% delle entrate tributarie dell’Ente

BILANCIO

Nonostante le difficoltà economiche, la Provincia di Brescia ha sempre chiuso i rendiconti con avanzo di amministrazione.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Nel 2019, il Piano del Fabbisogno Triennale di Personale 2019/2021 ha operato una profonda rivisitazione, disponendo l’avvio di numerose procedure concorsuali per l’assunzione, nel triennio, di 61 nuove figure. Sono 489 i dipendenti della Provincia di Brescia.

PATRIMONIO E RAZIONALIZZAZIONE SPESA

Sono stati alienati 7 beni immobili (terreni, fabbricati, reliquati) per 68mila euro e, nell’ambito piano di razionalizzazione della spesa, sono stati alienati complessivamente 43 mezzi in disuso per un importo di 150.000 euro.

LAVORI PUBBLICI

2.000 km di strade

40 km di gallerie

oltre 450 tra ponti e viadotti

oltre 11.000.000 euro manutenzione ordinaria

59.000.000 euro investimenti

INFRASTRUTTURE

11.282.000 euro manutenzione ordinaria

43.780.000 euro investimenti

RELATIVI A:

- Bitumature straordinarie già avviate per circa 6.800.00 euro

- Opere che sono in corso di progettazione o di prossimo appalto (comprese nell’elenco annuale OO.PP. 2019) per 36.980.000 euro

DETTAGLIO OPERE DI PROSSIMO APPALTO

9.500.000,00 euro SP BS 668 – Deviante all’abitato di Montichiari

3.300.000,00 euro SP 19 Sistemazione impalcato da ponte in Comune di Concesio

DETTAGLIO OPERE IN PROGETTAZIONE

6.500.000 euro

SP BS 235 – Completamento deviante Orzivecchi

7.000.000 euro

SP2 – Adeguamento carreggiata stradale Orzinuovi Roccafranca

3.780.000 euro

SP BS 668 – Completamento controstrade Montichiari

4.200.00 euro

Manutenzione straordinaria ponti

1.700.00 euro

Realizzazione deviante Bagnolo Mella

1.000.000 euro

Manutenzione straordinaria barriere stradali di sicurezza

EDILIZIA DIREZIONALE

41 sedi provinciali Brescia e provincia

600.000 euro manutenzione ordinaria

330.000 euro investimenti

ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

Palazzo “Martinengo” – Comune di Brescia. Opere di consolidamento statico ballatoio. Cortile nobile.

110.000 euro

Palazzo “Bargnani” – Comune di Brescia. Opere di consolidamento e restauro intonaci facciate interne.

210.000 euro

9. EDILIZIA SCOLASTICA

59 istituti, 130 edifici, 2.000 aule

50mila studenti, di cui 4mila in Valle Camonica e 7mila in Sebino e Franciacorta

8milioni di euro investimenti

2milioni di euro manutenzione ordinaria

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Liceo”F. De André” – Comune di Brescia. € 500.000

LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE

I.I.S. ”Einaudi” – Comune di Chiari. Lavori di ampliamento 2.050.000 euro

I.P.S.S.A.R. “C. De Medici” – Comune di Desenzano del Garda. Lavori di ampliamento 1.400.000 euro

I.I.S. Antonietti – Comune di Iseo. Lavori di ampliamento. 1.300.000 euro

NUOVE COSTRUZIONI-LAVORI IN CORSO

I.I.S. “Bazoli – Marco Polo” – Comune di Desenzano del Garda. Lavori di ampliamento 1.170.000 euro

I.I.S. Marzoli – Comune di Palazzolo sul Oglio. Lavori di realizzazione palestra su struttura a pallone. 600.000 euro

I.I.S. ”Don Milani” – Comune di Montichiari. Realizzazione nuovo corpo didattico 2.500.000 euro

Liceo “A. Calini” – Comune di Brescia. Opere di realizzazione nuova palestra 2.595.935 euro

Liceo “Leonardo” – Comune di Brescia. Lavori di realizzazione nuova palestra 1.241.600 euro

AMBIENTE

Consulta per l’Ambiente e per lo sviluppo sostenibile

Consulta provinciale per le attività estrattive di cava

Questione “end of waste” e problematiche correlate all’economia circolare

Progetto tariffazione puntuale

1.070 provvedimenti dirigenziali nei riguardi di privati ed enti

TRASPORTI

Programma del Trasporto Pubblico del Bacino di Brescia, sviluppo e attrattività del territorio

MOTORIZZAZIONE

90 autoscuole sul territorio, 7 scuole nautiche, 25 controlli effettuati su queste categorie, 820 licenze rilasciate per autotrasporto di cose in conto proprio

STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA

Sede Principale:

- SETTORE STAZIONE APPALTANTE (Provincia di Brescia)

Sedi Distaccate Territoriali:

- VALLECAMONICA

- VALLETROMPIA

- SEBINO BRESCIANO – PARCO ALTO

GARDA BRESCIANO

COMUNI ADERENTI:

149 enti (tot. 160 Comuni) di cui 7 Unioni di Comuni e n.1 Consorzio di Comuni

PROCEDURE PUBBLICATE CUC (TUTTE LE SEDI) AL 30/11/2019: 105 procedure per un valore complessivo di

€ 109.636.750,06 (oltre IVA)

PROCEDURE PUBBLICATE PER I SETTORI AL 30/11/2019: 29 procedure per un valore complessivo di € 84.612.252,26 (oltre IVA)

INNOVAZIONE

Progetto Smart Area Brescia (30 Comuni)

RBB – Rete Bibliotecaria di oltre 600 biblioteche Città di Brescia, Province di Cremona, Mantova, Bergamo, Sondrio

Rete Illuminazione Pubblica e Bando Lumen su 21 Comuni

Fornitura energia elettrica: 6,3 milioni euro, 44 enti green public procurement

CIT – Centro Innovazione e Tecnologie: servizio PagoPA per 55 comuni

SEAV – Europa: 3,4 milioni euro in 3 anni da fondi europei

FONDI COMUNI CONFINANTI

Coordinamento dell’azione dei soggetti attuatori per l’implementazione dei progetti

Monitoraggio in termini di realizzazione e di risultati

8 milioni investiti dalla Provincia

POLIZIA PROVINCIALE

Dati attività al 30 novembre 2019

438 Controlli stradali e di polizia amministrativa

376 Censimenti e sopralluoghi

65 Agenti/ Ufficiali in servizio

920 Interventi per recupero e soccorso fauna

449 Controlli venatori

215 Controlli pesca verifiche

343 Controlli e ambientali

Inoltre:

- Servizio soccorso piste in Tonale (3 giorni a settimana)

- Servizio motovedetta sui laghi di Idro, Garda ed Iseo – Coordinamento GEV (60 guardie)

- Coordinamento GVP (23 guardie)

Attività Ittico-venatoria:

92 Accertamenti penali

315 Mezzi vietati sequestrati

81 Armi sequestrate

PROTEZIONE CIVILE

Oltre 150 organizzazioni di volontariato bresciane. Circa 4.500 volontari

LAVORO

Centri per l’impiego-collocamento mirato:

22.050 iscrizioni

24.942 patti di servizio

44.610 servizi erogati

2.374.412,14 euro Bandi per incentivare le assunzioni

Progetti di inserimento lavorativo:

229 doti lavoro disabili

196 garanzia giovani

51 doti lavoro

2.600 Reddito di cittadinanza colloqui effettuati al 12 dicembre con supporto navigator

CULTURA

ACCORDI DI PROGRAMMA

Associazione Mille Miglia “Realizzazione Museo delle Mille Miglia”

Comune di Montichiari “Recupero e valorizzazione Territorio Monteclarense” “Realizzazione del Museo dell’Industria e del Lavoro E. Battisti”

Comune di Cividate Camuno – Comune di Bienno – Comune di Berzo Inferiore “Valorizzazione del Patrimonio Archeologico della Media Vallecamonica”

Fondazione Pianura Bresciana Territorio e Tradizione “Restauro Palazzo Martinoni – Cigole”

Fondazione Musil “Realizzazione del Museo dell’Industria e del Lavoro E. Battisti”

- Regione Lombardia

- Provincia di Brescia

- Comune di Brescia

- Università degli Studi di Brescia

- Comunità Montana di Valle Camonica

- Comune di Cedegolo

FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI

Istituita con DCP n. 5 del 28.02.2011. Con lo scopo di diffondere la cultura e le tradizioni del territorio provinciale in Italia e all’ Estero, con particolare attenzione al territorio, promuovendo lo stesso in un contesto turistico

GESTIONE SALE

Chiesa San Giorgio Teatro San Carlino Auditorium Balestrieri

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON IL TOURING CLUB Valorizzazione sito Archeologico di Palazzo Martinengo e Chiesa di San Giorgio

QUOTE ASSOCIATIVE E PROGETTI

- Fondazione Civiltà Bresciana – Biblioteca Museo Archivio “Luigi Micheletti”

- Fondazione Teatro Grande

- Centro Teatrale Bresciano

- Associazione Garda Musei

- Fondazione Castello di Padernello Progetto “Artigiani nei Borghi”

- Centro studi e documentazione sul periodo della R.S.I.

TURISMO

Attuazione delle deleghe regionali in materia di turismo (L.R. n. 27/2015).

- Classificazione strutture ricettive

- Rilevazione presenze turistiche

- Abilitazioni professioni turistiche

Progetti legati al turismo sostenibile

6.100.000 euro

valore investimento Riqualificazione IAT

400.000 euro valore investimento

Infrastrutture Ciclovia

800.000 euro valore investimento

Contributi assegnati 45.000 euro

Presenze turistiche 2018:

2.799.559 arrivi

10.402.960 presenze

6.152 strutture ricettive