giovedì, 22 luglio 2021

Ponte di Legno – La strada statale 300 “Del Passo di Gavia” è stata provvisoriamente chiusa nel tardo pomeriggio di oggi nei primi km in cima al versante bresciano per una forte grandinata in corso. Sul posto è presente una squadra di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.