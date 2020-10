Glorenza, Anton Patscheider commissario straordinario

mercoledì, 28 ottobre 2020

Glorenza – La Giunta provinciale ha nominato il nuovo commissario straordinario del Comune di Glorenza. Si tratta di Anton Patscheider, 71 anni, ex segretario comunale a Malles e già commissario straordinario del Comune di Sluderno nel 2014. La nomina di Patscheider si è resa necessaria in quanto il sindaco eletto di Glorenza, Alois Frank, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo che non era riuscito a formare una maggioranza di governo.

Anton Patscheider rimarrà in carica sino alle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno presumibilmente nella primavera 2021, e percepirà l’indennità di sindaco. Il decreto di nomina, firmato dal presidente Arno Kompatscher, sarà ora pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige per la definitiva entrata in vigore.