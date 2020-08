Fisco, in 20 anni tasse cresciute di 166 miliardi

sabato, 22 agosto 2020

Sondrio – I dati della Cgia di Mestre sull’impennata di tasse pagate in Italia negli ultimi 20 anni: le entrate tributarie sono infatti aumentate di 166 miliardi di euro, se nel 2000 l’erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,5 miliardi.

In termini percentuali, la crescita in questo ventennio è stata del 47,4, 3,5 punti in più rispetto all’aumento registrato sempre nello stesso arco temporale dal Pil nazionale espresso in termini nominali (+43,9%).