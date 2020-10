Darfo Boario, concorso per diffondere la cultura del rispetto

martedì, 27 ottobre 2020

Darfo Boario Terme – “Volare oltre le differenze, verso la parità”: un concorso per diffondere la cultura del rispetto. Aperto il bando della Commissione Cittadina per la Pari Opportunità di Darfo Boario Terme (Brescia) per sensibilizzare al tema della discriminazione tra uomo e donna in tutte le sue declinazioni.

Il prossimo 25 novembre si celebrerà la prima Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dell’era “Covid-19”. Una ricorrenza che non può passare in secondo piano, ma che si deve confrontare con le disposizioni normative di prevenzione dell’emergenza sanitaria.

“La pandemia ha lasciato -e sta lasciando- non pochi segni profondi nella nostra vita quotidiana creando emergenze sanitarie, ma anche sociali, psicologiche, di relazione, mettendo a rischio il già difficile percorso verso la parità, la lotta agli stereotipi di genere, alle discriminazioni in famiglia, sul lavoro, nella società. - apre Doralice Piccinelli, Assessora ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità della Città di Darfo Boario Terme- Oggi più che mai occorre, quindi, diffondere una cultura che sostenga e valorizzi la presenza e l’attiva partecipazione femminile a tutti i livelli.”

Gli anni scorsi, in questo periodo, si stavano organizzando le iniziative diffuse sul territorio (Fiaccolata, incontri di sensibilizzazione, spettacoli teatrali e cinematografici) con lo scopo di mantenere alta l’attenzione su questo delicato tema, ma quest’anno bisogna fare i conti con la pandemia.

“Non potevamo certo rimanere inattive in questa fase del nostro tempo in cui uno dei più inascoltati gridi d’allarme risiede proprio nell’acutizzarsi di situazioni di discriminazione, di violenza, di disuguaglianza che oggi sono resi silenziosi dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti problemi economici – afferma Sara Bonomelli, Presidente della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità di Darfo Boario Terme - Per questo, abbiamo promosso questo concorso rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni: sono loro, infatti, la generazione che può e deve cambiare questa visione”.

Il bando di concorso (interamente pubblicato sul sito del Comune di Darfo Boario Terme) prevede tre diverse sezioni: la prima è dedicata alla produzione di un video (clip, spot, docufilm…) della durata massima di 5 minuti; la seconda propone l’uso del linguaggio grafico per progettare una campagna di sensibilizzazione, chiedendo la produzione di storie a fumetti, strisce …; la terza invita a trattare il tema condiviso per mezzo della fotografia.

Le tre sezioni suggeriscono ai giovani partecipanti percorsi di approfondimento e di espressione artistica dei diversi aspetti relativi al tema proposto: i vantaggi della parità tra uomo e donna, il superamento degli stereotipi di genere, della violenza, delle discriminazioni in famiglia, sul lavoro, in politica, nella società.

“Il primo classificato di ciascuna sezione, secondo il giudizio insindacabile della giuria, si aggiudicherà un premio di 1.000 Euro -specifica l’Assessora Piccinelli- Le opere presentate saranno di proprietà della Commissione che ne acquisirà tutti i diritti di riproduzione e utilizzo con l’intento di elaborare campagne social a favore del tema scelto”.

I giovani (da soli, in coppia o in gruppo) potranno partecipare presentando la domanda secondo la procedura indicata dal bando stesso, pubblicato sul sito comunale entro e non oltre le ore 12 di venerdì 11 dicembre 2020. La giuria, composta da membri della Commissione e da esperti di settore, valuterà i lavori presentati in base all’adesione al tema, alla efficacia comunicativa e alla originalità, considerando altresì la facilità di lettura del messaggio e la qualità di esecuzione.

Una nuova iniziativa per non lasciare in silenzio le voci di coloro che chiedono parità, uguaglianza e rispetto, per sensibilizzare al tema e per valorizzare il talento e le competenze delle ragazze e dei ragazzi.