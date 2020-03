Dalla Russia 60 medici e infermieri per supportare il Morelli di Sondalo: alloggi all’istituto Vallesana

domenica, 22 marzo 2020

Sondalo – Nel corso della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, l’ASST Valtellina e Alto Lario ha comunicato che sono in arrivo dalla Russia 60 persone tra medici e infermieri per dare supporto all’ospedale Morelli di Sondalo, al momento struttura sanitaria attrezzata e punto di riferimento regionale per l’emergenza COVID-19. E’ stata rappresentata l’esigenza di dare ospitalità al personale e, d’intesa col presidente della Provincia, è stato individuato l’istituto scolastico Vallesana di Sondalo che avrebbe una disponibilità sufficiente di alloggi.

In precedenza videoconferenza convocata dal prefetto Salvatore Pasquariello del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per una valutazione congiunta della situazione: si attendono le decisioni annunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri sera per poi coordinare le misure che si prospettano più restrittive.